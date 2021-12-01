День Первого Президента отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе мероприятия, посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил роль Елбасы в развитии страны и обретении независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Независимость – это главное достояние нашего народа. Как сказал Первый Президент, «эра независимости – это смелое восхождение нации опасными горными тропами, нависшими над пропастью, к высотам, которые прежде казались недосягаемыми», - сказал аким региона.

Махамбет Досмухамбетов рассказал о развитии региона за годы независимости.

«За годы независимости Атырауская область достигла небывалых успехов. Нашей главной задачей было улучшение качества жизни населения. За эти годы уровень безработицы в области снизился с 15,5% до 4,9%. В 1994 году экономически активное население в области составляло 175 тысяч человек, в этом году эта цифра достигла 334 тысяч», - сказал М. Досмухамбетов.

Он также отметил, что охват населения природным газом в области увеличился с 12% до 99,7%, а централизованное водоснабжение увеличилось с 35% до 99%. К тому же, более 100 тысяч семей в области получили жилье: всего было введено в эксплуатацию 12 миллионов квадратных метров. По словам акима, за годы независимости значительно выросли достижения и в области образования, здравоохранения и спорта.

В ходе мероприятия жители нашей области, внесшие значительный вклад в процветание и экономический рост региона, были награждены Благодарственными письмами акима области.