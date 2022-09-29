День Первого Президента исключен из списка госпраздников - Глава государства подписал поправки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников».

Согласно поправкам закреплено: национальный праздник День республики – 25 октября и государственный праздник День Независимости – 16 декабря.

День Первого Президента – 1 декабря - исключен из списка государственных праздников.







