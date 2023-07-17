День пастуха с размахом отметили в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Животноводы области Жетысу отметили День пастуха. На склонах горы Шаган чествовали всех, кто занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Гости участвовали в национальных играх, а лучшие скотоводы получили награды. Один из них - Кабдолда Жамаубаев. Уже около 40 лет мужчина занимается животноводством. В его хозяйстве лошади и овцы-мериносы. Число последних достигло тысячи голов.

Животновод подчеркивает, праздник не только повышает престиж профессии, но и показывает отчет деятельности хозяйств за весь год.

Последний раз День пастуха отмечался в регионе в 2012 году. Спустя больше 10 лет его решили возобновить.

«Мои дед и отец тоже были пастухами. Моя семья занимается животноводством уже больше 100 лет. Сначала я разводил лошадей, теперь овец. Этот праздник предусмотрен для того, чтобы поднять авторитет профессии пастуха в обществе и побудить интерес молодежи к родовой профессии. Спасибо всем, кто организовал этот день», - сказал Кабдолда Жамаубаев.