День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане

В центре программы — мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК проходит международный фестиваль «Дала мәдениетінің жаһандық бейнесі», а в Центре сближения культур организовано тематическое мероприятие «Мәдениет пен дәстүр — ұлт болмысының негізі». В Астане в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева проходит праздничное мероприятие «Мәдениет күні — мәдени мұра кеңістігі». Эти проекты обращены к истории, традициям и ценностям, которые формируют культурный код народа.

Праздничные мероприятия в этот день охватывают и регионы страны. В Актюбинской области организованы культурный проект «Жыраулар жолымен» и фестиваль «Dastur-fest», посвященные национальному искусству и традициям. В Акмолинской области зрителям представлена национально-познавательная программа «Көктем-керуені», а в Карагандинской области день объединяет историко-этнографический вечер «Наурыз тойы — мереке, салт-дәстүрім — береке», конкурс в digital-формате и фестиваль «Nauryz: Inspired by Traditions». В Мангистауской области проходят театрализованные постановки, посвященные народным обычаям и обрядам.

Напомним, что с 14 по 23 марта в Казахстане проходит общенациональная декада Наурызнама.