День культуры и традиций азербайджанского этноса отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмате под эгидой Ассамбели народа Казахстана отметили День культуры и традиций азербайджанского этноса «Единство народа – сила страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АНК.

С поздравительной речью выступил заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев:

«Становится традицией проводить под эгидой Ассамблеи народа Казахстана Дни культуры и традиций этносов Казахстана. Сегодня мы присутствуем на праздничном мероприятии, которое проводит республиканское общественное объединение «Ассоциация азербайджанцев». Поздравляю вас с этим красочным праздником. Праздником культуры, дружбы, взаимопонимания.

Азербайджанский народ славится богатой культурой и национальными традициями. Очень много общего объединяющего казахский и азербайджанские народы. К примеру, у азербайджанцев как и у казахов, было развито устное народное творчество. Известные эпосы «Китаби Деде Коркуд», «Кероглы», романтические «Асли и Керим», «Ашик Гариб», а также народное искусство представленное искусством ашугов - народных певцов, поэтов и музыкантов, исполнявших дастаны и собственные сочинения очень схожи с казахским айтысом. Азербайджанские мугамы сравнимы с казахскими жырау».





Свое выступление зампред АНК продолжил историей переселения азербайджан в Казахстан: «История формирования азербайджанской этнической группы является одной из самых многообразных в Казахстане: среди азербайджанцев Казахстана есть потомки добровольных переселенцев начала ХХ века, репрессированных азербайджанцев (депортированных из Грузии и Армении в 30-х и 40-х г.г. прошлого столетия), а также часть азербайджанцев, которая прибыла в республику по распределению или по собственному желанию для работы».

Азербайджанский этнос является 10-м по численности народом Казахстана и составляет свыше 100 тысяч человек. В южной столице проживает около 10 000 азербайджанцев.

В 2007 году было создано республиканское общественное объединение «Ассоциация азербайджанцев» расположенное в Доме дружбы города Алматы. Объединение имеет филиалы в 11 регионах РК, которые успешно интегрированы в казахстанское общество.

«Среди представителей азербайджанского этноса встречаются предприниматели, инженеры, деятели науки, образования, культуры и спорта, которые вносят свой вклад в экономическое, культурное и политическое развитие Казахстана. Все мы знаем и гордимся олимпийским чемпионом, чемпионом мира по тяжелой атлетике Ниджатом Рагимовым. Еще один представитель казахско-азербайджанского народа Галиб Джафаров казахстанский боксёр-любитель, чемпион мира 2003 года, заслуженный мастер спорта РК. Депутат Мажилиса Парламента Магерамов Магеррам Мамедович успешно представляет интересы Депутатской группы АНК.

Среди руководителей региональных объединений 3 доктора наук, 2 депутата областных маслихатов. Особой гордостью азербайджанцев Казахстана и уважением всех казахстанцев пользуется Асылы Осман председатель общественного объединения «Мемлекеттік тілге кұрмет», ученый и общественный деятель. Асылы Әлиқызы Сіздің қазақ тіліміздің өркендеуіне жасап жатқан еңбегіңізге рахмет.

Созданный ансамбль кавказского танца «Бахор» при республиканском общественном объединении «Ассоциация азербайджанцев», является лауреатом многих международных и республиканских конкурсов. Практически при всех филиалах азербайджанского этнокультурного объединения работают воскресные классы, занятия проводятся как факультатив.

Одним из важных направлений в деятельности азербайджанского этнокультурного объединения является благотворительность», - отметил Ж.Туймебаев в ходе круглого стола.

Ежегодно выделяются финансовые средства на реконструкцию и ремонт специализированных школ и интернатов для детей-инвалидов, оказывается материальная помощь детским садам, детским домам. На постоянном попечении членов объединения находятся многодетные матери, малоимущие семьи.

Оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым пенсионерам.

По инициативе председателя Ассоциации азербайджанцев Хамедова Абилфаса Муслимовича реконструирован сквер имени Сабита Муканова в городе Алматы.

В ходе праздника участники посетили выставку декоративно-прикладного искусства, выставку книг «Книга – ключ к познанию души народа». Состоялся концерт творческих коллективов, а также дегустация национальной кухни «Достық дастарханы».

Мероприятие направлено на укрепление общественного согласия и общенационального единства, популяризацию культуры казахстанских этносов, формирование гражданской идентичности, расширение сотрудничества и укрепление дружественных связей.