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День Конституции: с поздравлениями на улицы Кокшетау вышли сотрудники молодежного ресурсного центра

29 Августа 2020 16:41
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День Конституции: с поздравлениями на улицы Кокшетау вышли сотрудники молодежного ресурсного центра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Молодежного ресурсного центра поздравили жителей административного центра Акмолинской области с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году казахстанцы отмечают День Конституции без шумных празднований, концертов и других массовых мероприятий.

Молодежный Ресурсный Центр Акмолинской области проявил инициативу и провел поздравительную акцию для жителей региона с соблюдением всех карантинных мер, передает управление внутренней политики.


Чтобы напомнить акмолинцам о празднике, сотрудники МРЦ вышли в центр Кокшетау, вооружившись флажками и открытками. В ходе проведения акции специалисты центра поздравили более 2 тысяч гостей и жителей областного центра.


«Я приехала в Кокшетау из столицы по делам только вчера. Очень приятно было получить поздравления. Молодые люди в футболках с изображением символики, с флажками в руках действительно создали праздничный дух и подняли настроение. Сейчас, в непростой для всех нас период карантина, такие мероприятия особенно важны. Хочется сказать организаторам огромное спасибо!», - поделилась впечатлениями гостья города Жанель Кошкенова.

К слову, сотрудники ресурсного центра передали эстафету районным филиалам, поэтому свои поздравления вскоре получат и жители населенных пунктов региона.


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#Акмолинская область   #Конституция   #Молодежь  
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