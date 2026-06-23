День казахстанской полиции торжественно отметили в Шымкенте
В концертном зале «Қызғалдақ» Шымкента состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню казахстанской полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
В праздничном собрании приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководство и личный состав департамента полиции, ветераны органов внутренних дел, представители общественности и жители города.
Открывая мероприятие, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка.
С поздравительной речью также выступил начальник департамента полиции Мухтар Кожаев.
— На сотрудников полиции возложена ответственная миссия по защите прав граждан и поддержанию общественного порядка. Благодаря вашему самоотверженному труду жители города чувствуют себя в безопасности. Выражаю искреннюю благодарность за верность долгу и преданность службе, — отметил глава департамента.
В рамках мероприятия состоялась акция «Как бы вы выразили благодарность полиции?». Все желающие могли оставить на специально подготовленной доске слова признательности, пожелания и истории, связанные с работой стражей порядка. Горожане активно поддержали инициативу, выразив благодарность полицейским за их ежедневный труд.
За образцовое исполнение служебных обязанностей были награждены 785 сотрудников полиции. Благодарственными письмами и памятными наградами также отмечены общественные помощники полиции и неравнодушные граждане, оказывающие содействие в обеспечении правопорядка.
Завершилось торжественное мероприятие праздничной концертной программой с участием артистов, подаривших гостям атмосферу настоящего праздника.