День государственных символов отметили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районах и городах Туркестанской области были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню государственных символов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В ходе мероприятий, организованных в целях повышения уважения казахстанцев к государственным символам, возрождения патриотического сознания подрастающего поколения, на улицах района, города прошли парады автомобилей с флагами и гербами, караваны лошадей, флешмобы.

С соблюдением санитарных требований праздничные мероприятия, в которых приняли участие местные жители и учащиеся школ, представители различных этносов, продолжились исполнением Государственного гимна РК. Разработаны видеоролики, направленные на широкую пропаганду образа и истории возникновения символики для общественности области, а также на официальных страницах акиматов районов и городов.



