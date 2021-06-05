РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    День государственных символов отметили в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районах и городах Туркестанской области были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню государственных символов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В ходе мероприятий, организованных в целях повышения уважения казахстанцев к государственным символам, возрождения патриотического сознания подрастающего поколения, на улицах района, города прошли парады автомобилей с флагами и гербами, караваны лошадей, флешмобы.

    С соблюдением санитарных требований праздничные мероприятия, в которых приняли участие местные жители и учащиеся школ, представители различных этносов, продолжились исполнением Государственного гимна РК. Разработаны видеоролики, направленные на широкую пропаганду образа и истории возникновения символики для общественности области, а также на официальных страницах акиматов районов и городов.



    Теги:
    Туркестанская область Общество Дата
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!