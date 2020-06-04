День госсимволов: алматинцы вывесили на балконах флаги Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на балконах многоэтажных жилых домов и зданиях вывесили флаги Казахстана, страна отмечает День государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Фотографии и видео с флагами на балконах можно увидеть также в социальных сетях. Все это происходит в рамках акции «Мой флаг». Наш фотограф прогулялся по улицам города.

«Мы должны уважать наши государственные символы и воспитать в нашей молодежи патриотизм. Пропагандировать этот праздник и рассказать его историю - обязанность каждого казахстанца. В этой связи мы проводим ряд мероприятий. Хочу поздравить всех наших граждан с праздником, пожелать мирного неба», - говорит руководитель управления общественного развития Алатауского района Бектас Сабитов.

Он также поблагодарил жителей, которые принимают активное участие в праздновании Дня госсимволов РК.

Отметим, что с самого утра байкеры города во главе с известным байкером, кругосветным путешественником Дмитрием Петрухиным провели мотопробег с использованием Государственного Флага.

В Казахстане ежегодно 4 июня отмечается День государственных символов .

Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн. Конституционный Закон «О государственных символах Республики Казахстан» был принят 4 июня 2007 года.

О том, где можно, а где нельзя использовать Государственные символы, читайте здесь .