+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 35 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

День госсимволов: алматинцы вывесили на балконах флаги Казахстана

4 Июня 2020 14:55
Поделиться:
День госсимволов: алматинцы вывесили на балконах флаги Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на балконах многоэтажных жилых домов и зданиях вывесили флаги Казахстана, страна отмечает День государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Фотографии и видео с флагами на балконах можно увидеть также в социальных сетях. Все это происходит в рамках акции «Мой флаг». Наш фотограф прогулялся по улицам города.

«Мы должны уважать наши государственные символы и воспитать в нашей молодежи патриотизм. Пропагандировать этот праздник и рассказать его историю - обязанность каждого казахстанца. В этой связи мы проводим ряд мероприятий. Хочу поздравить всех наших граждан с праздником, пожелать мирного неба», - говорит руководитель управления общественного развития Алатауского района Бектас Сабитов.

Он также поблагодарил жителей, которые принимают активное участие в праздновании Дня госсимволов РК.

Отметим, что с самого утра байкеры города во главе с известным байкером, кругосветным путешественником Дмитрием Петрухиным провели мотопробег с использованием Государственного Флага.

В Казахстане ежегодно 4 июня отмечается День государственных символов .

Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн. Конституционный Закон «О государственных символах Республики Казахстан» был принят 4 июня 2007 года.

О том, где можно, а где нельзя использовать Государственные символы, читайте здесь .


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив