День города с размахом отметили в Алматы

Каждое третье воскресенье сентября в Алматы отмечается День города. В этом году торжественные празднования состоялись на площади Абая. Также в этот день в разных частях мегаполиса проходили фестивали, ярмарки, выставки, выступления артистов, перформансы. Одним из массовых мероприятий стал Apple Fest. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал в Парке Первого Президента, где был организован данный фестиваль, и запечатлел самые яркие моменты.

17 сентября с 10:00 утра в Парке Первого Президента собрались большое количество гостей. В этом году фермеры Алматинской области привезли на Apple Fest 150 тонн яблок.

Участие в праздновании Дня города приняли около 45 садоводческих товариществ Талгарского, Карасайского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Всего на фестивале представлено 13 сортов яблок: лимонка, американка, золотое превосходное, апорт, кандиль, грушовка, Айнур, Салтанат, мельба, Рашида, пеструшка, Гала и Рахат.

Жители и гости города на фестивале имели возможность не только лакомиться фруктами, но и смогли ознакомиться и прикоснуться к творческим работам мастеров декоративно-прикладного творчества.

Зрители с интересом следили за театрализованным представлением, участвовали в конкурсах, спортивных играх, викторинах и наслаждались праздничным настроением.

Празднование дня города продолжалось также в разных районах города. На улицах Панфилова и Жибек жолы проходил фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!».

Здесь были представлены ярмарки ремесленников, выставки искусства, выступления артистов, перформансы и много зрелищного и интересного.

На площади Абая с поздравительной речью к алматинцам обратился глава города Ерболат Досаев. Аким Алматы особо отметил историческую роль города в истории нашей страны и поблагодарил жителей за вклад в его развитие.

Помимо этого, в присутствии представителя Книги рекордов и акима Ерболата Досаева на площади был зафиксирован мировой рекорд - здесь установили самую большую мозаику из кубиков Рубика в мире. Мозаика была собрана из 5040 кубиков и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее рекорд по сбору мозаики из кубика Рубика принадлежал России и был установлен в 2020 году. Там было использовано 4800 кубиков Рубика.

Автором мозаики является Қуаныш Керимқулов и Женис Айтжанов. Иллюзионист Женис Айтжанов попал в Книгу рекордов Гиннесса в пятый раз. 4 прошлых рекорда он побил, выполняя трюки из фокусов на скорость.

Кроме того, на площади Астана состоялся музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». Празднование продолжилось на площади Абая музыкальным фестивалем «Алматы жұлдыздары».

В целом, празднование Дня города в этом году занимает целый месяц: мероприятия идут во всех районах Алматы и рассчитаны на посетителей разного возраста. Центральные события приурочены к праздничной дате.