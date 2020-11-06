Деньги выманивала у казахстанцев через мессенджер мошенница из Жамбылской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Жамбылской области через мессенджер WhatsApp выманивала деньги у доверчивых граждан. Она предлагала вложить деньги в раскрутку определенной суммы и обещала увеличить прибыль в несколько раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что она стала жертвой онлайн-мошенничества. По словам потерпевшей, в месседжере WhatsApp неизвестные лица предложили ей вложить деньги в раскрутку денег и обещали увеличить прибыль в несколько раз. В надежде заработать «легкие деньги» женщина отправила на указанный счет около 190 тысяч тенге, но в итоге осталась ни с чем. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и сразу же приступили к розыску подозреваемых лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП в течение суток вышли на след мошенницы и задержали подозреваемую в соседней области. Ею оказалась жительница Жамбылской области, которую оперативники доставили в Тулькубасский РОП. Следствием установлено, что аферистка создала в месседжере WhatsApp группу, где путем мошенничества выманивала деньги с доверчивых граждан.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Полицейские не исключают, что количество пострадавших от рук мошенницы может возрасти. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отметили, полицейские Туркестанской области, с развитием современных технологий коммуникаций и интернета, появляется новые виды и способы мошенничества. Сегодня с помощью смартфонов, планшетов и другой компьютерной техники мошенники легко могут входить в доверие к гражданам и обманным путем выманивать деньги.

Стражи порядка предупреждают жителей области о необходимости быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям, размещаемых в интернете и социальных сетях. Не стоит проявлять беспечность к неизвестным лицам, предлагающим помощь в получение кредита, пособий и иных материальных ценностей, чтобы не попасться на уловки аферистов.