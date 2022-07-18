18 Июля 2022 11:56

Деньги на ремонт проспекта аль-Фараби направят на улицу в Шаныраке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что жители микрорайона Шанырак-1 обратились к нему с просьбой провести ремонт центральной улицы Утемисулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время моего первого объезда по Алатаускому району жители микрорайона Шанырак-1 обратились ко мне с просьбой провести ремонт центральной улицы Утемисулы. Учитывая эти обращения, акиматом города Алматы принято решение направить часть средств, запланированных на ремонт проспекта аль-Фараби, на проведение среднего ремонта по улице магистрального значения Утемисулы. Работы уже начаты, завершение запланировано на сентябрь этого года», - сказал аким на встрече с жителями Алатауского района.

Аким также отметил, что с августа планируется замена асфальтового покрытия по проспекту Рыскулова. Данные участки полностью будут завершены до ноября.

«Более того, в ноябре завершат средний ремонт дорог по 47 улицам протяженностью 53,3 км в 7 микрорайонах: Акбулак, Дархан, Саялы, Улжан, Ужет, Кок-Кайнар, 14-территория», - добавил Досаев.

Кроме того, до середины ноября запланировано завершение строительства новых дорог протяженностью 10 км в микрорайоне Алгабас. В микрорайоне Шанырак-1 и Шапағат новые дороги протяженностью 31,8 км проведут после прокладки центральных сетей водоснабжения и водоотведения.

«В тех микрорайонах, где отсутствуют либо не завершены работы по строительству центральных сетей водоснабжения и водоотведения, дороги будут проложены после завершения и ввода в эксплуатацию всех сетей водоснабжения и канализации», - заметил аким Алматы.