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Деньги на протез украли у параспортсменки из Алматы

28 Октября 2019 13:19
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Деньги на протез украли у параспортсменки из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Параспортсмен, мастер спорта по настольному теннису Бактыгуль Алимбекова из Алматы оказалась жертвой мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Параспортсменка собирала деньги на новый протез ноги. Неравнодушные казахстанцы откликнулись на ее призыв о помощи и сумели собрать 600 тысяч тенге.

Но она лишилась этих денег из-за злоумышленников, которые, узнав о сборе средств, связались с ней и пообещали перевести 120 тысяч тенге. Они узнали личные данные девушки и перевели все деньги с ее карты на другой счет. Об этом также в Facebook написала ведущая Радио Dala.fm Екатерина Черкашина.

«Друзья, сбор денег для изготовления протеза Бактыгуль Алимбековой продолжается. Теперь в защищенном от мошенников формате. Несколько дней назад обманным путем с ее счета сняли собранные 600 тысяч тенге. Каспий банк и полиция уже занимаются этим вопросом», - написала она.

Бактыгуль Алимбековой ампутировали левую ногу, когда ей было 15 лет. Тогда она упала с лестницы и получила травму. Это привело к развитию гангрены.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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