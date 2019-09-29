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Деньги на операцию пожилой женщине похитил мужчина в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, похитившего деньги, собранные на лечение пожилой женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 34-летний житель Петропавловска от знакомых узнал, что женщина собирает деньги для матери на дорогостоящую операцию за границей. Мужчина позвонил ей, сказал, что готов помочь ей в решении организационных вопросов с клиникой и врачами. Для этого нужна предоплата. Как только женщина скинула ему 300 тыс. тенге, он перестал выходить на связь. Сотрудники управления криминальной полиции задержали «помощника». Идет досудебное расследование. Подозреваемого водворили в следственный изолятор.
Другой мошенник на сайте объявлений «продавал» автозапчасти. Получал предоплату и исчезал. Местонахождение 27-летнего жителя Алматинской области полицейские установили. Проводится досудебное расследование.
Полицейские отмечают, что в последнее время интернет-аферисты значительно активизировались, применяя в своем криминальном промысле самые изощренные методы и схемы.
«Принимая подозрительные звонки или сообщения от лиц, представляющихся менеджерами, специалистами или сотрудниками служб безопасности банков, главное — не паниковать и не принимать решений сразу. Лучше объяснить звонящему, что нужно время, чтобы все взвесить и детально обдумать. Никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно никому передавать конфиденциальную информацию: ИИН, PIN-код, код проверки подлинности банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в соцсетях», - сказал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.
Он добавил, что прежде чем совершить сделку, необходимо внимательно изучать объявление на сайтах, не соглашаться на предоплату.
«Рекомендуется использовать на компьютерах и гаджетах антивирусы и не скачивать подозрительные файлы. Никогда не нужно забывать об установке паролей на экран смартфона - в целях ограждения вашей личной информации от посторонних», - отметил П. Климов.
Напомним, недавно полицейские рассказали, почему нельзя выбрасывать квитанции, которые выдают банковские терминалы.
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