Деньги из пластика: в чем преимущества полимерной наличности и станет ли она валютой будущего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время наряду с использованием традиционных бумажных купюр и металлических монет растет популярность полимерной наличности. Первые деньги из пластика в мире появились более 30 лет назад. О том, что это за валюта, в каких странах используется, каковы преимущества и недостатки полимерных банкнот, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

История появления полимерных денег

Идея пластиковой наличности впервые была предложена в 1967 году аналитическим центром при Резервном банке Австралии (РБА). В этот период в Австралии, в связи переходом на десятичную валюту, наблюдался беспрецедентный рост поддельных банкнот.

Фото: museum.rba.gov.au

В 1968 году РБА совместно с учеными из Государственного научно-исследовательского подразделения (CSIRO) приступил к разработке технологии пластиковых денег. Для этого потребовалось 20 лет экспериментов, включающих в себя исследования по материаловедению, создание новых красок, изучение способов нанесения оптически-переменных устройств на пластик, производство пробных банкнот номиналом 3 и 7 долларов.

Первая в мире полимерная банкнота номиналом в 10 долларов была выпущена в 1988 году в честь 200-летия европейского заселения Австралии. На аверсе купюры изображен корабль Джеймса Кука на фоне переселенцев из Европы, на реверсе – австралийский абориген и наскальные рисунки, в окошечке портрет самого Кука.

Полимерные банкноты изготавливаются из синтетических тонких полимерных основ, так называемого полипропиленового пластика, состоящие из цепочек соединенных отдельных молекул или мономеров. Полимер в использовании прочен, пригоден для печати и подходит для усиления защитных свойств. Поверхность таких купюр очень гладкая, что позволяет им оставаться менее восприимчивыми к загрязнениям. Технология полимерных банкнот вошла в историю как одно из величайших изобретений и экспортных товаров Австралии и является предметом национальной гордости.

На сегодняшний день более 50 стран мира используют в обращении полимерные банкноты в своих денежных и банковских системах. Весь банкнотный ряд представлен пластиковыми деньгами в Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Мавритании, Мальдивах, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Республике Вануату, Румынии, Великобритании, Тринидад и Тобаго, а также Ямайке.

Фото: yacollectioner.ru

Отдельные памятные полимерные купюры выпускались в Китае, России, Польше, Бразилии, Гаити, Гамбии, Гибралтаре, Ливане, Самоа, Соломоновых Островах, Уругвае, Шри-Ланке.

Среди стран постоянно применяющие полимерную наличность – Канада, Румыния, Мальдивы, Вьетнам и Австралия, частично пластиковые деньги используют Израиль, Великобритания, Мексика, Сингапур и многие другие страны. В некоторых странах привычные бумажные деньги уже не выпускаются, но при этом они ещё находятся в обращении.

Австралия стала первой страной, которая полностью перешла на пластиковые деньги в 1996 году.

Вьетнамский донг

Фото: Pikabu.ruКанадский доллар

Румынский лей

Фото: Calc.ru



Мальдивский руфий Фото:numiscollection.com



В чем преимущество пластиковых банкнот и есть ли недостатки

Главное преимущество пластиковых денег заключается в наличии трех уровней безопасности, что практически исключает возможность их подделки. Основной защитой является полимерный субстрат, из которого изготавливаются пластиковые деньги, снабженный высокотехнологичными защитными свойствами. Ввиду того, что такая технология банкнот весьма дорогостоящая, вероятность подделок значительно снижается.

Полимерные банкноты устойчивы к воде и водонепроницаемы. Грязеотталкивающие свойства полимера, за счет своего гладкого покрытия, делает купюры менее восприимчивыми к загрязнениям. Поверхность таких денег по сравнению с бумажными намного чище, в случае необходимости легко очищаются. По сравнению с бумажными деньгами плотность полимера выше, при которой бактериям и вирусам сложнее прикрепляться к поверхности. Помимо устойчивости к воде и грязи, деньги из пластика могут выдерживать экстремальные температуры до 140 градусов Цельсия, а также без ущерба противостоять замерзанию.

Фото: PSM7.COM

Среди преимуществ пластиковых денег отмечается их пригодность к вторичной переработке. Для этого необходимо паллетировать измельченные ветхие полимерные банкноты при высоких температурах, после чего из переработанных полимерных поддонов можно изготовить новые пластиковые предметы (ящики для компоста, цветочные горшки, розетки и другие).

Наряду с перечисленными плюсами использования полимерных денег есть и некоторые недостатки в их применении. К их числу относится сложность складывания банкнот, со временем на линии изгиба остаются заломы и осыпается краска. Гладкая поверхность делает банкноты относительно скользкими и неудобными для удерживания, подсчета и передачи. Кроме того, такие деньги во влажном состоянии могут стать липкими. Существует вероятность, что старые сортировочные денежные машины не смогут обрабатывать эти купюры так же быстро, как в случае с бумажными деньгами. Для работы с полимерами такие сортировочные машины требуют модификации или обновления. Еще одним минусом является обесцвечивание пластиковых банкнот. Примером является Нигерия, которая вернулась к бумажным деньгам после того, как стали фиксироваться случаи исчезновения краски на купюрах.

Фото: istockphoto.com



Себестоимость пластиковых денег выше бумажных

Использование полимерных банкнот становится все более популярным в разных странах благодаря их отличным свойствам, долговечности и экологичности. Тем не менее, полностью перейти от бумажных купюр к полимерной наличности сложно как в техническом плане, так и дорого в финансовом. Их себестоимость выше бумажных, поскольку полимерный субстрат требует больших затрат для нанесения защитных элементов. Кроме того, для выявления подделок потребуется перенастройка под полимерные деньги все банкоматы и соответствующее оборудование.

Хотя полимерные банкноты предполагают определенные преимущества, для большинства стран отказ от традиционных денег и абсолютный переход на пластиковую наличность является серьезным шагом, для осуществления которого требуется значительное время, существенные финансовые средства и принятие такого решения на государственном уровне.