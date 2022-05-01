День единства народа празднуют казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этот праздник в Казахстане ежегодно отмечается 1 мая и направлен на укрепление связей, уважения и толерантности между представителями различных этносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На проведенной XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что единство, согласие и мир – это незыблемые ценности.

«Мы никогда не отступим от нашего главного принципа «Единство – в многообразии». Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более, неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства», – заявил Глава государства.

Всего в Казахстане в мире и согласии проживают более 130 этносов.

День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК. В этом году эта дата выпала на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 2 мая.

Традиционно в первый день мая в республике принято отдыхать и праздновать единство и взаимное уважение всех живущих в стране этносов. В городах проходят массовые гуляния, фестивали и конкурсы, которые призваны продемонстрировать уникальность разных этносов.

Так, например, в Нур-Султане пройдут концерты, спортивные состязания, выставки, челленджи и другие разноплановые мероприятия. 1 мая на площадке выставки ЭКСПО в столице пройдет спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана. Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе, по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Победителей наградят ценными призами. В этот же день творческие коллективы и артисты столицы выступят на площади перед ЭКСПО, на Аллеях писателей и Demalys Promenade, в Студенческом парке.