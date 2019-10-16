День духовного согласия отметили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошло мероприятие, посвященное 18 октября — Дню духовного согласия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В шестикрылой юрте собрались представители 6 религиозных конфессий. Нужно отметить, что в установлении уыков юрты участвовали и представители конфессий. Вел встречу заместитель акима области Сакен Калкаманов. Он познакомился с руководители религиозных конфессий, обменялся мнением по вопросом, касающимся сферы религии, сохранения и укрепления межконфессионального согласия.





«Казахский народ всегда высоко ценил мир и единство. Не жалел помощи для других. На первое место ставил честность и доброту. Эти священные качества не растеряны и сегодня. Благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева создана образцовая модель укрепления мира и согласия. Свидетельство тому проведение в нашей стране съездов лидеров мировых религий. В Туркестанской области тоже в единстве проживают представители разных конфессий. Город Туркестан, который в свое время был духовным центром Средней Азии, продолжит свою миссию по призыву к миру и стабильности», – сказал С.Калкаманов.

В ходе встречи выступили представитель Духовного управления мусульман Казахстана в Туркестанской области имам Актамберды Мусабек, руководитель Свято-Никольского прихода Шымкентской епархии в городе Туркестане Смольянов Виталий Александрович и другие.





В юрте гостям были предложены не только блюда казахской кухни, но и представителей этносов. В завершение приема в связи с праздником руководителям религиозных объединений вручили благодарственные письма и подарки.

18 октября 1992 года в городе Алматы прошла 1-ая сессия Всемирного конгресса духовного согласия. Участники приняли манифест, в котором объявили 18 октября Днем духовного согласия – днем моратория на конфликты и столкновения, днем поиска примирения, днем милосердия и помощи ближнему.





















С тех пор ежегодно 18 октября в Казахстане на государственном уровне отмечается День духовного согласия.