День благодарности отпраздновали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие «Қазақ еліне мың тағзым!», приуроченное к 30-летию Независимости Казахстана, состоялось с участием акима Актюбинской области Ондасына Уразалина в Доме дружбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Поздравляя актюбинцев, глава региона отметил, что День благодарности стал символом милосердия, дружбы и уважения всех казахстанцев друг к другу.

«Мы помним, как в тяжелые времена во всей силе были проявлены самые благородные человеческие качества нашего народа – гостеприимство, гуманизм и сострадание. Доброта наших предков не прошла бесследно. В нашей области в мире и согласии, уважая язык, культуру и традиции каждой нации живут представители всех этнических групп. Важнейшую роль в обеспечении межнационального согласия играет Ассамблея народа Казахстана, под эгидой которой работают этнокультурные объединения. Уверен, что наши земляки не ограничатся одним Днем благодарности, ведь каждодневный плодотворный труд на благо Родины - лучший показатель признательности.

В год 30-летия Независимости по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева стартовала общенациональная акция «Марафон добрых дел». Актюбинцы поддержали инициативу Главы государства и уже приступили к данной важной работе. В нашем регионе есть немало меценатов и социально-ответственных предпринимателей среди этнических групп, которые, я надеюсь, в очередной раз откликнутся на призыв и будут активно участвовать в благотворительном марафоне. Совместно реализуя такие проекты, мы еще раз покажем свою сплоченность и единство!», - отметил глава региона, выразив свою благодарность врачам, учителям, полицейским, волонтерам, находившимся на передовой во время пандемии.

Ондасын Уразалин вручил актюбинцам, внесшим вклад в укрепление общественного и общенационального сотрудничества, благодарственные письма.

В их числе член РОО «Ассоциация азербайджанцев» г. Актобе, руководитель ТОО «Бабек-Курылыс» Рахиб Хазайыр оглы Азизов, член Ассоциации предпринимателей АНК Анатолий Симонов, председатель Совета общественного согласия при АНК Сергей Вишняк, член волонтерской группы «Қайырымды жандар» Женис Нуржигит.

Кроме того, от имени этнокультурных объединений сертификат на сумму 100 тысяч тенге был вручен работнику КГУ «Қоғамдық келісім» Съезгуль Калиевой, сертификат на сумму 350 тысяч тенге от имени ТОО «Динар-Электромаш» получила семья Жетесовых, усыновившая 18 детей разных национальностей. Сертификат на 2 млн тенге молодежное крыло РОО «Ассоциация азербайджанцев» вручило многодетной маме Айсулу Куздыбаевой. Эти средства будут потрачены на капитальный ремонт дома и приобретение мебели.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.



