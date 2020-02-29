+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

День благодарности отметили в особом формате в Туркестане

29 Февраля 2020 01:33
Поделиться:
День благодарности отметили в особом формате в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области насчитывается более двух млн человек. В дружбе и взаимопонимании сосуществуют представители нескольких этносов и культур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Новости по теме
День благодарности начали отмечать в Восточном Казахстане
Меценаты Карагандинской области в День благодарности вручили ключи от квартир Аскер Пириев: Елбасы внес колоссальный вклад в укрепление общественного согласия РК «Час благодарности» прошёл в детской библиотеке имени Абая в Караганде

В городском парке «Жеңіс» прошло масштабное мероприятие. На торжественном празднике, посвященном Дню благодарения, были приглашены представители всех национальностей, проживающих на территории области. В ходе встречи представители этносов рассказывали о былом переселении. Заместитель акима области Сакен Калкаманов отметил, что сохранение единства и согласия между представителями разных национальностей способствует укреплению дружбы и процветанию региона.

«На сегодняшнем мероприятии собрались представители всех национальностей, живущих в этом регионе. Каждый соотечественник принимает участие в совместном создании теплого казахстанского очага. Мы должны передать подрастающему поколению здравый смысл жизни и возлагаем на них большие надежды. Основные задачи перед нами - преемственность поколений, дружба между народами», - сказал заместитель акима области.


В своем выступлении член Чечено-Ингушского этнокультурного объединения Хусейн Дидсеев остановился на важности праздника в сохранении единства и стабильности, выразив свою особую благодарность казахскому народу.


Региональная программа «Қамқорлық», инициированная акимом области У.Шукеевым, получила большую поддержку и нашла свое продолжение и на мероприятии. В городе Туркестан оказана помощь малообеспеченным семьям. Каждая из них закреплена за отдельным куратором и в дальнейшем они не останутся без должного контроля.


В праздничном мероприятии представители этносов организовали угощения из национальных блюд и концертную программу. Стоит отметить, что в регионе работают 11 этнокультурных объединений, из них 7 районных, городских филиалов и 14 представительств. В целях популяризации традиций, обычаев, культуры и языка каждого этноса при объединениях действуют 4 воскресных школы и 8 молодежных крыла.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив