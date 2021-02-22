День благодарности обобщает чувства и мысли множества казахстанцев – Ахмед Мурадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День благодарности обобщает чувства и мысли множества казахстанцев. Таким мнением поделился сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана Ахмед Мурадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День благодарности 1 марта учрежден в ответ на все те высказывания, которые звучали в нашем обществе от людей, приехавших в Казахстан по самым разным причинам – спецпереселенцы, депортированные, эвакуированные и другие. В Казахстане проживают представители 130 этносов, и все эти люди испытали на себе благородство казахского народа, и представителей народов, переселившихся сюда еще раньше. Благодарность всегда звучала в рамках работы Ассамблеи народа Казахстана. На одной из сессий Ассамблеи наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев обобщил все эти высказывания и внес предложение учредить День благодарности. Благодарности всех казахскому народу, благодарности всех друг другу, благодарности казахов к другим этносам. И этот День благодарности был приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта 1995 года.

Если же говорить о смысловой нагрузке этого праздника – а это, на самом деле, праздник, – то это раскрытие души, раскрытие объятий друг для друга. На самом деле едины в своей любви и уважении друг к другу, и любви к своей Родине», – сказал А.Мурадов.

По его словам, в этот день казахстанцы ощущают особое чувство ответственности за свою страну, за свой народ, чувство сопричастности к общим делам, к общей истории.

«Многие наши соотечественники называют этот праздник Днем благодарения, не понимая разницы. Впрочем, это не так важно. Я хотел бы подчеркнуть, что для нас, вайнахов, завтра, 23 февраля, исполняется 77 лет депортации. Мы еще 20 февраля провели международную конференцию. В эти дни у нас планируется широкая благотворительная акция и другие мероприятия. Так мы плавно подходим ко Дню благодарности. То есть, в одну неделю у нас укладывается и День памяти, и День благодарности вайнахов казахскому народу, этой древней земле. У нас есть очень много причин, чтобы испытывать это священное чувство благодарности. Тем более что в казахской земле лежит целый вайнахский народ. В первый год умерла половина депортированных, в последующие годы еще множество вайнахов. Вот, в таких чувствах мы и находимся всю эту неделю до Дня благодарности», – отметил А.Мурадов.