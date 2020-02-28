День благодарности начали отмечать в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане отмечают День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве рассказали, что в Доме дружбы – Центре общественного согласия состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дня благодарности, в рамках 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. В торжестве принял участие и аким области Даниал Ахметов.

«День благодарности стал олицетворением дружбы, сплоченности и созидания. Символично, что он отмечается в день создания Ассамблеи народа Казахстана, 25-летие которой мы отмечаем в этом году. Это день дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны. Это благодарность казахстанской земле и народу, которые гостеприимно приняли людей разных этносов. Наша область - пример того, как в дружбе и взаимопонимании проживает 105 этносов и мирно сосуществуют 20 различных конфессий», – сказал Даниал Ахметов.

Перед началом праздничного концерта глава региона ознакомился с книжной выставкой, где были представлены произведения великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, научные труды деятелей Ассамблеи народа Казахстана и литература, повествующая об ее основании. Гости мероприятия также узнали новые факты о быте, культуре и традициях каждого народа и окунулись в атмосферу этнического многообразия благодаря удивительной выставке декоративно-прикладного искусства.

«В Казахстане я проживаю уже 25 лет. С самого детства я считаю себя ребенком казахского народа, ведь это моя Родина», – сказала руководитель азербайджанского этнокультурного объединения Лейла Джахарова.

Отметим, что концертная программа с эффектными и профессиональными номерами творческих коллективов позволила насладиться красивыми легендами древних времен, национальными танцами различных этносов и вокальными номерами, «пропитанными» любовью к родной земле. Также на мероприятии была проведена церемония награждения общественных деятелей, которые стояли у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

Напомним, что начиная с 1 марта 2016 года в Казахстане было принято отмечать День благодарности. Этот праздник появился по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Праздник стал ярким отражением милосердия, дружбы и любви всех этносов друг к другу. Также 1 марта – день основания Ассамблеи народа Казахстана. Доверие, традиции, транспарентность – это те принципы, которые сформировали модель нашего многонационального государства. В 2020 году Ассамблее народа Казахстана исполняется 25 лет.