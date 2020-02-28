+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

День благодарности начали отмечать в Восточном Казахстане

28 Февраля 2020 21:21
Поделиться:
День благодарности начали отмечать в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане отмечают День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Новости по теме
Меценаты Карагандинской области в День благодарности вручили ключи от квартир
Аскер Пириев: Елбасы внес колоссальный вклад в укрепление общественного согласия РК «Час благодарности» прошёл в детской библиотеке имени Абая в Караганде Даурен Абаев поделился социальным роликом из цикла «Мы вместе!»: посвящается Александру Затаевичу

В ведомстве рассказали, что в Доме дружбы – Центре общественного согласия состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дня благодарности, в рамках 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. В торжестве принял участие и аким области Даниал Ахметов.

«День благодарности стал олицетворением дружбы, сплоченности и созидания. Символично, что он отмечается в день создания Ассамблеи народа Казахстана, 25-летие которой мы отмечаем в этом году. Это день дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны. Это благодарность казахстанской земле и народу, которые гостеприимно приняли людей разных этносов. Наша область - пример того, как в дружбе и взаимопонимании проживает 105 этносов и мирно сосуществуют 20 различных конфессий», – сказал Даниал Ахметов.

Перед началом праздничного концерта глава региона ознакомился с книжной выставкой, где были представлены произведения великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, научные труды деятелей Ассамблеи народа Казахстана и литература, повествующая об ее основании. Гости мероприятия также узнали новые факты о быте, культуре и традициях каждого народа и окунулись в атмосферу этнического многообразия благодаря удивительной выставке декоративно-прикладного искусства.

«В Казахстане я проживаю уже 25 лет. С самого детства я считаю себя ребенком казахского народа, ведь это моя Родина», – сказала руководитель азербайджанского этнокультурного объединения Лейла Джахарова.

Отметим, что концертная программа с эффектными и профессиональными номерами творческих коллективов позволила насладиться красивыми легендами древних времен, национальными танцами различных этносов и вокальными номерами, «пропитанными» любовью к родной земле. Также на мероприятии была проведена церемония награждения общественных деятелей, которые стояли у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

Напомним, что начиная с 1 марта 2016 года в Казахстане было принято отмечать День благодарности. Этот праздник появился по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Праздник стал ярким отражением милосердия, дружбы и любви всех этносов друг к другу. Также 1 марта – день основания Ассамблеи народа Казахстана. Доверие, традиции, транспарентность – это те принципы, которые сформировали модель нашего многонационального государства. В 2020 году Ассамблее народа Казахстана исполняется 25 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, АНК,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив