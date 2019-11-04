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День башкирской культуры прошел в столичном Доме дружбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В cтоличном Доме дружбы прошло праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Республики Башкортостан, организованное Ассамблеей народа Казахстана города Нур-СултанА и столичным башкирским этнокультурным центром «Акбузат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате столицы.
В мероприятии приняли участие специально прибывшие гости из Республики Башкортостан, представители столичных этнокультурных объединений и жители города.
С поздравительным словом выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Шерзод Пулатов и вручил юбилейную медаль АНК Мангистауской области «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» председателю столичного башкирского этнокультурного центра «Акбузат» Уралу Азнабаеву.
Заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана Ляззат Кусаинова остановилась на достижениях этнокультурного центра. «Для Дома дружбы важно празднование «Дня башкирской культуры». За 2 года через башкирский этнокультурный центр «Акбузат» мы познакомились с огромным миром, называемым башкирским. Мы полностью ознакомили жителей и гостей города с его культурой и традициями», - сказала Л. Кусаинова.
Несмотря на холодную погоду, в зале Дома дружбы было много посетителей. Гости ознакомились с выставленными башкирскими книгами, национальными украшениями и блюдами.
Прекрасный вечер продолжился концертной программой, подготовленной солисткой Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Башкортостана Миляушой Хайбуллиной и музыкантом Загиром Зайнетдиновым, а также активистами этнокультурного центра «Акбузат». На древних башкирских музыкальных инструментах кубыз, курай Загир Зайнетдинов мастерски исполнил национальные и зарубежные произведения. Он также представил зрителям свои красочные мелодии и порадовал публику элементами танца. А Миляуша Хайбуллина исполнила танцы «Загида», «Аппак», «Зульхиза». Участники продемонстрировали навыки владения инструментом кубыз, полученные на двух дневных мастер-классах.
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