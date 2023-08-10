День Абая празднуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева в честь его 178-летия, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В мероприятии приняли участие председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, директор института литературы и искусства имени Ауэзова Кенжехан Матыжанов, государственный общественный деятель Нурлан Оразалин, депутаты маслихата Алматы, поэты-писатели и другие.

«Сегодня особенный день для нашей страны - день рождения великого поэта Абая Кунанбаева. Личность Абая Кунанбаева занимает важное место в жизни не только казахского народа, но и всего мира. Абай родился в Жидебае. Однако каждый казах гордится тем, что Абай – наш поэт», – подчеркнул в своем выступлении председатель правления Союза писателей Мереке Кулкенов.

После возложения цветов на площади прозвучали строки из самых известных и любимых казахстанцами произведений Абая Кунанбаева в исполнении школьников и молодежи.

Для почитателей творчества великого казахского поэта и просветителя в Центральной городской библиотеке совместно с Советом матерей Ассамблеи народа Казахстана состоялся круглый стол «Великий Абай в сердце народа», а после в традиционном художественном театре «Алатау» прошел литературно-музыкальный спектакль «Наследие Абая – казахское сокровище».

Также в честь знаменательной даты на площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошел брифинг с участием профессоров научно-исследовательского института Абая при КазНУ имени аль-Фараби. Ассоциированный профессор, кандидат политических наук Торегельды Туякбай отметил, что Абай Кунанбаев по праву считается основоположником казахской письменной литературы. По его словам, феномен Абая заключается в его универсальности, он был не только выдающимся поэтом, но и мастером прозы.

«Личность Абая Кунанбаева занимает важное место в жизни не только казахского народа, но и всего мира. Я уверен, что эту знаменательную дату будут отмечать ежегодно и на мировом уровне. Предпосылки для этого есть, ведь работа по пропаганде творчества и наследия Абая в зарубежных странах развернулась еще несколько лет назад. Также стоит отметить, что многие учреждения в стране ежегодно организуют мероприятия, посвященные Дню Абая. В частности, научно-исследовательский институт Абая планирует провести международную научную конференцию», - поделился он на брифинге РСК.

Мероприятия, посвященные дню Абая, ежегодно проходят в посольствах Казахстана в зарубежных странах. Его произведения издаются в ближнем и дальнем зарубежье, и переведены на более 100 языков мира.

Ассоциированный профессор, кандидат филологических наук Ляйла Мусалы добавила, что еще в 2020 году 175 летний юбилей выдающегося поэта и мыслителя казахского народа отмечался на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал две статьи, посвященные Абаю Кунанбаеву «Абай – духовный реформатор» и в честь 175 летнего юбилея поэта «Абай и Казахстан в XXI веке». Концепция идей Абая актуальна как никогда, в особенности и в наше время. Слово и учение Абая должны быть усвоены в сознании молодого поколения и стать руководящим принципом в воспитательной работе. Только тогда мы сможем воспитать духовно богатого, полного человека, о котором мечтал сам гуманист Абай. Общим долгом для всех нас остается пропаганда ценного и уникального наследия гениальной личности для подрастающего поколения», - отметила она.

День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.