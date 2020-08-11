День Абая на высоком уровне отметили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 175-летия великого Абая в парке «Жеңіс» города Туркестана прошло праздничное мероприятие «Адамзаттың Абайы», организованное Молодежным ресурсным центром областного управления общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

При поддержке управления были вручены подарки 10-летнему подростку, названному в честь Абая.

Открыл мероприятия заместитель руководителя областного управления общественного развития Сариев Даурен, который вкратце отметил достоинства великого мыслителя.

«Нам предстоит пропагандировать молодому поколению великий образ Абая, его нравственную жизнь и творчество. На нас возложена большая ответственность за поднятие имени и имиджа просветителя. Уверен, что молодежь области достойно будет нести и внедрять в жизнь и дальше бесценные труды Абая», - сказал Даурен Нурланулы.

Научный сотрудник Научно-исследовательского института тюркологии, магистр филологии Роза Жумабаевна выступила с докладом о «Человеческой сущности и образе Абая».

В ходе мероприятия молодые поэты области прочитали стихи, посвященные Абаю. Также на праздничной встрече звучали «Слова назидания». Кожахмет Аманбаев исполнил песню «Сегіз аяк«, Мейрамбек Мырзахметов композицию «Көзімнің қарасы», подарив гостям особый творческий импульс и впечатление.

