10 Августа 2022 09:15

День Абая: где знают и читают великого казахского поэта в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10 августа отмечают день рождения великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, общественного деятеля, основоположника казахской литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева. Абая знают во всем мире. Его произведения переведены на 116 языков. В день Абая аналитический обозреватель МИА «Казинформ» расскажет о том, где читают великого казахстанского поэта.

Слова на все времена

Каждый человек открывает для себя Абая самостоятельно. Его стихотворения и «Слова назидания» («Қара сөздері») остаются актуальны во все времена.

Приступая к работе над «Словами назидания», Абай размышлял: «Возьму в спутники бумагу и чернила, и стану записывать все свои мысли. Может быть кому-то придется по душе какое-нибудь мое Слово, и он перепишет его для себя или просто запомнит. А если нет, мои слова, как говорится, останутся при мне». Великий Абай, по сути, вступает в диалог с будущими читателями и исследователями своего творческого наследия, выстраивая культурную связь между поколениями.

Поэтому произведения Абая считаются классикой, которую нужно обязательно знать каждому, чтобы иметь правильный взгляд на вещи.

Абай создал более 170 стихотворений, несколько поэм и «Слова назидания» («Қара сөздері»). Кроме того, Абай Кунанбаев автор и композитор более 30 песен. Его музыкальные произведения также широко известны в народе и в других странах. В своих произведениях Абай прославлял людей труда, призывая к развитию, согласию и дружбе, стремлению к добру и созиданию.

Произведения Абая переведены на 116 языков мира. Первые переводы стихотворений Абая на русский язык увидели свет еще в начале XX века. В последующие годы поэзия и «Слова назидания» неоднократно переводились и переиздавались. Большинство книг с произведениями Абая на разных языках мира вышли в 1995 году, когда на мировом уровне под эгидой ЮНЕСКО праздновалось 150-летие поэта. Тогда в Иране была издана книга «Произведения и мысли Абая», а в Пакистане – «Избранные стихи Абая Кунанбаева». Появление книги «Произведения и мысли Абая» на фарси явилось знаменательным событием в культурной жизни Ирана и Казахстана, так как до этого произведения Абая не публиковались в Иране.

В 2020 году, в год 175-летия Абая, его произведения были переведены и получили обновленный перевод на 10 языков: английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, русский, турецкий, французский, японский.

Ряд стихотворений, поэмы и все 45 «Слов назидания» Абая получили новый перевод на русский язык. Значительную часть стихотворений и три поэмы перевел известный русский поэт и переводчик Михаил Синельников. Перевод Абая на японский язык, например, осуществляется впервые. Для этого создана специальная группа из числа специалистов Казахстана и Японии.

Вообще все переводы осуществлялись специалистами, работающими с литературными переводами. Ведь перевод литературного произведения – это перевод языка одной культуры на другую. Согласно мнению профессиональных переводчиков, перевод литературного произведения должен быть не простым переводом текста в текст, а интерпретацией с точки зрения знания культуры народа автора.

Поэтому издание и распространение произведений Абая на английском языке готовились при участии издательства Кембриджского университета. Перевод Абая на испанский язык реализовывался при поддержке Института Сервантеса. За подготовку издания было ответственно издательство VISOR, специализирующееся на литературных переводах.

Издания на каждом языке подготовлены тиражом в 3 тыс. экземпляров. 30 тыс. сборников доставлены в учебные заведения, литературные и научные центры, а также фонды библиотек 100 стран.

Формат и обложка изданий на всех языках выдержаны в едином стиле. Автором обложки выступил известный художник-график Даурен Кастеев (внук Абылхана Кастеева).

В рамках 175-летнего юбилея «Центр Абая» распахнул свои двери для читателей в Сингапуре, Болгарии, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, Пакистане, Эфиопии и Чехии. Диалог культур и литературы особо актуален в современном мире. В эпоху интенсивного роста и углубления интеркультурной коммуникации выявление и изучение соотносимости разных культурных моделей обретает особую значимость.

Люди в разных странах отмечали параллельность и созвучие мыслей Абая с такими великими деятелями, как Иоганн Гете и Махатма Ганди. Помимо собственных произведений, Абай делал переводы зарубежных авторов на казахский язык.

«Невозможно не заметить удивительную созвучность между поэзией Абая Кунанбайулы и великого поэта немецкого народа Гете. Благодаря переводу Абая казахский народ познакомился с некоторыми произведениями Иоганна Гете. Одно из них - стихотворение «Ночная песнь странника», которое написано на казахском языке. Таким образом, Абай стал прочным мостом, соединяющим литературу и культуру двух народов», - сказала экс-министр культуры РК Актоты Раимкулова на открытии памятника Абаю в Берлине.

На открытии бюста поэту в Нью-Дели заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что идеи, которые проповедовали Абай и Ганди, тесно переплетаются между собой.

«У степного гения есть крылатая фраза: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, добрым нравом». Эти качества ценил Махатма Ганди, который сформулировал свою мысль так: «Ваши убеждения становятся вашими мыслями, ваши мысли становятся вашими словами, ваши слова становятся вашими действиями, ваши действия становятся вашими привычками, ваши привычки становятся вашими ценностями, ваши ценности становятся вашей судьбой», - сказал Бахыт Султанов.

Творчество Абая явилось связующим звеном между казахским народом и культурой других народов. Абай принадлежит не только казахскому народу. Его наследие, пропагандирующее общечеловеческие ценности, стало неотъемлемой частью мировой литературы.

Образ Абая в монументальном искусстве

Вклад в узнаваемость великого поэта в мире также внесен с помощью монументального искусства. Всего в мире установлено более 30 памятников Абаю Кунанбаеву. Из них 14 расположены на территории Казахстана, остальные - в других странах.

В Москве памятник Абаю установлен на Чистопрудном бульваре недалеко от здания посольства Казахстана. Бронзовый памятник Абаю открыли в 2006 году. Этот год объявлен годом Абая в России. Архитекторами памятника выступили Валерий Романенко и Тимур Сулейменов (создатель эскизов казахской национальной валюты - тенге). Памятник выполнен из бронзы, представляет собой статую сидящего поэта, которая установлена на каменном постаменте, украшенном национальными узорами и надписью: «Вечен творец бессмертного слова».

Памятник Абаю установили в 2013 году в Ташкенте также напротив посольства Казахстана. Скульптором был Нурлан Далбай, архитектором памятника стал Расул Сатыбалдиев.

В 2014 году памятник казахскому поэту установлен и в Пекине. Скульптором выступил Юань Сикунь.

В этом же году памятник Абаю Кунанбаеву открылся в Будапеште, в Венгрии. Для народа Венгрии память об Абае особенна ввиду близости тюркских корней казахского и венгерского народа. Особенно тесна связь между венграми и казахским родом кыпчак. В Венгрии живут наследники кыпчаков, которые в XII–XIII веках переехали в Европу. Поэтому множество названий венгерских сел, городов, слов созвучны с казахскими словами. Венгры наизусть декламируют стихи казахского поэта и поют песни на казахском языке.

Другие памятники казахскому философу, поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву установлены в Тегеране (2007), Баку (2010), Каире (2016) и в городе Ренн, Франция (2016).

Бюсты, памятники и мемориальные доски продолжают открываться по всему миру, в прошлом году площадь и памятник Абаю открыли в Стамбуле (2021), памятники в Берлине (2021), в Париже (2021) и в Сеуле (2021). А в этом году памятники установлены в Тбилиси (2022), Бишкеке (2022) и Нью-Дели (2022).

Мировое литературное пространство продолжает обогащаться глубочайшими философскими идеями выдающегося поэта-интеллектуала Абая Кунанбаева, эстетикой его классического литературного текста, который остается актуальным и современным во все времена.





Фото: sun9-41.userapi.com



