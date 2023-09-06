Демонтированные плиты у Дома офицеров восстановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершили ремонтные работы возле Дома офицеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, завершен 1 сентября.

«Работы были начаты в летний период. Устранена течь на площади возле здания, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию Дома офицеров. Крыша здания и подвального помещения протекала последние 5 лет. Для проведения гидроизоляции было временно демонтировано плиточное покрытие. В настоящий момент плитка установлена на место», - отметили в акимате Алматы.

Дом офицеров - это памятник архитектуры, представляющий историческую ценность для города Алматы. В здании - действующий военно-исторический музей. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет средств спонсора.

Ранее активисты возмутились демонтажем плит у Дома офицеров, расположенного на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Ситуацию тогда прокомментировал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.