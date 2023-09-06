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    00:27, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Демонтированные плиты у Дома офицеров восстановили в Алматы

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    Фото: акимат Алматы
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершили ремонтные работы возле Дома офицеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, завершен 1 сентября.


    «Работы были начаты в летний период. Устранена течь на площади возле здания, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию Дома офицеров. Крыша здания и подвального помещения протекала последние 5 лет. Для проведения гидроизоляции было временно демонтировано плиточное покрытие. В настоящий момент плитка установлена на место», - отметили в акимате Алматы.

    Дом офицеров - это памятник архитектуры, представляющий историческую ценность для города Алматы. В здании - действующий военно-исторический музей. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет средств спонсора.

    Ранее активисты возмутились демонтажем плит у Дома офицеров, расположенного на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Ситуацию тогда прокомментировал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.



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    Общество Алматы для mail.ru
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