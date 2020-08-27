Демонтированные бордюры используют повторно в Алматы - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы сообщили, что для благоустройства районов в городе используются демонтированные бордюры, которые не подлежат утилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При среднем и капитальном ремонте дорог бордюры, которые при визуальном осмотре пришли в негодность, демонтируют. Часть из них утилизируется, а большая часть используется повторно. К примеру, в микрорайонах Айнабулак-1 и Кокмайса была организована работа по благоустройству моста через речку. Был построен тротуар и установлены плиты для бесперебойного передвижения пешеходов. В ходе работ были использованы 700 бордюр, демонтированных при среднем ремонте улиц Казакова и Гончарова. Также были использованы тротуарные плиты, которые были демонтированы со скверов города. По словам жителей, теперь всем удобно ходить через этот участок, особенно детям, так как раньше здесь не было твердого покрытия», - привели пример в акимате.

Стоит отметить, что в городе замена бордюров производится по мере разрушения. То есть демонтируются пришедшие в негодность и потерявшие эстетический вид бордюры. Они выравниваются и выносятся на проектную отметку проезжей части. А бордюры, пришедшие в негодность, утилизируются.

В целом, в 2020 году в городе запланировано произвести средний ремонт дорожного покрытия на 283 улицах протяженностью 200 км, лишь на 25 из них будет осуществлена полная замена бордюров.