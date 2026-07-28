Демонтаж знаменитых «труб Фуксаса» начали в Тбилиси

В Тбилиси начался демонтаж одного из самых узнаваемых объектов современной архитектуры грузинской столицы — комплекса «кувшины Рике», также известного как «трубы Фуксаса», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Работы стартовали 28 июля и, согласно разрешению Службы архитектуры мэрии Тбилиси, должны завершиться до 25 декабря 2026 года.

Комплекс расположен в парке Рике в центре города. Он состоит из двух стеклянно-металлических сооружений цилиндрической формы, спроектированных известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом. В Тбилиси по его проекту также был построен Дом юстиции.

Строительство объекта началось в 2011 году во время президентства Михаила Саакашвили. Здесь планировалось разместить концертный зал, музыкальный театр и культурный центр. Однако после смены власти проект был заморожен и так и не введен в эксплуатацию. На протяжении более десяти лет комплекс оставался закрытым и несколько раз менял владельцев.

В настоящее время объект принадлежит компании Macro Property, связанной с турецким инвестором. По данным грузинских СМИ, на месте комплекса может быть построена гостиница.

При этом мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявлял, что демонтаж не обязательно означает окончательное уничтожение сооружения. По его словам, металлические конструкции могут быть перенесены в другое место, если такое решение примет собственник.

Решение о демонтаже вызвало широкую общественную дискуссию в Грузии. Архитекторы и урбанисты называют «трубы Фуксаса» одним из символов современной архитектуры Тбилиси и выступают за сохранение объекта, тогда как власти указывают, что недостроенный комплекс более десяти лет не использовался и требует значительных затрат на содержание.

Ранее сообщалось, что компания семьи президента США Дональда Трампа The Trump Organization построит самый высокий небоскреб в Грузии.