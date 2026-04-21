Демократические реформы Казахстана обсудили в Брюсселе

С приветственным словом выступил Посол Казахстана при Европейском Союзе Роман Василенко. Основной доклад представил секретарь Комитета Сената Парламента РК по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, член Комиссии по конституционной реформе Евгений Больгерт. Казахстанские спикеры подробно представили ключевые изменения, пояснив, почему нынешняя конституционная реформа рассматривается как поворотный момент в развитии страны.

Было отмечено, что новая Конституция направлена на более четкое распределение полномочий между ветвями власти. В частности, было указано на усиление роли Парламента, расширение механизма парламентского контроля и закладываемые дополнительные гарантии независимости судебной системы.

Также подчеркнуто расширение участия граждан в управлении государством через новые консультативные форматы и механизмы общественного диалога. В числе приоритетов также обозначены защита прав человека, верховенство закона и повышение прозрачности государственных институтов.

Участники мероприятия — представители Европейской комиссии и Совета ЕС, дипломатического корпуса, аналитических центров и СМИ — обсудили не только содержание реформ, но и практические вопросы их реализации. В центре дискуссии оказались такие темы, как права граждан в цифровой сфере, экологическая ответственность и социальная инклюзивность.

Как отметили спикеры, высокая явка и поддержка конституционной реформы по итогам референдума отражают растущий запрос общества на более подотчетную и сбалансированную систему управления. В то же время, эксперты подчеркнули, что ключевым фактором станет последовательная реализация заявленных изменений.

Отдельный блок обсуждения был посвящен отношениям Казахстана и Европейского Союза. Участники выразили мнение, что конституционные преобразования могут укрепить доверие инвесторов, повысить предсказуемость регулирования и создать новые возможности для сотрудничества в рамках действующего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами.

В ходе сессии «вопросов и ответов» участники обменялись мнениями о практической реализации реформ. Была выражена уверенность в том, что принятые конституционные изменения будут внедряться последовательно и системно, укрепляя институциональную систему страны, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению доверия и развитию сотрудничества между Астаной и Брюсселем.

Советник по внешней политике кабинета председателя Европейского совета Мэрилин Джозефсон отметила, что по мнению Европейского совета, конституционный референдум в Казахстане представляет собой значимый момент в развитии страны.

— Высокий уровень участия и вовлеченности граждан имеет решающее значение для формирования процесса реформ по мере его продвижения вперед, а также станет гарантией того, что этот процесс будет инклюзивным и устойчивым. Для международных партнеров, таких как Европейский союз, эти события будут объектом пристального внимания. Мы ожидаем, что они будут способствовать созданию более стабильной, прозрачной и предсказуемой среды — ключевых элементов для укрепления долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, — сказала она.

