Демографический кризис в Японии: какие меры принимаются для его преодоления

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Население Японии в 2022 году составило 122 423 038 человек, сократившись на 801 тыс. человек, что стало самым значительным снижением численности населения за всю историю страны, зафиксированное во всех 47 префектурах с 1968 года, передает МИА «Казинформ».



По данным министерства по административным делам и коммуникаций, число японских граждан сокращается 14-й год подряд: рекордно низкий уровень рождаемости – 772 тыс. человек в Японии значительно превышает рекордно высокий уровень смертности – 1,57 млн. человек.

Число детей, родившихся в Японии в период с января по июнь 2023 года, снизилось на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составило 371 052. В эти данные включены в том числе дети иностранцев, родившиеся на территории Японии. Такие статданные приводит Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Кроме того, за этот же период сократилось число браков на 7,3% до 246 332. В то же время уровень смертности вырос на 2,6% и составил 797 716 человек, что привело к сокращению численности населения Японии на 426 664 человек.

«Снижение рождаемости усугубляется растущей тенденцией, когда люди вступают в брак в более позднем возрасте или не вступают в брак вообще», - приводит Kyodo оценки японского ведомства.

Власти Японии предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы переломить текущую негативную демографическую тенденцию в стране.

В начале 2023 года министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовало отчет, согласно которому в 2022 году в стране родилось799,7 тыс. детей, что стало наименьшим показателем с начала ведения соответствующей статистики в 1889 году.

«В 2030-х годах численность молодого населения Японии будет сокращаться вдвое быстрее, чем сейчас. Следующие шесть-семь лет будут последним шансом переломить ситуацию со снижением рождаемости», - приводит Kyodo

слова премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В апреле 2023 года учреждено новое Агентство по делам детей и семей под руководством премьер-министра Японии. Новое ведомство с годовым бюджетом в $36 млрд будет заниматься вопросами, связанными с показателями рождаемости, а также борьбой с жестоким обращением с детьми и бедностью.

Кабинет министров Японии под руководством Фумио Кисиды, начиная с 2024 года планирует увеличивать ежегодные расходы на уход за детьми на 3,5 трлн иен ($25 млрд) в течение следующих трех лет. В планах главы японского правительства увеличить такие расходы до уровня Швеции, которая занимает лидирующую позицию среди членов ОЭСР по затратам на семейные пособия в расчете на одного ребенка.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, доля государственных расходов на семейные пособия в ВВП Швеции в 2019 году составило около 3,4%. При этом в 2020 финансовом году бюджет Японии на уход за детьми и поддержку семьи составил около 10 трлн иен ($75 млрд), что соответствует 2,01% ВВП страны.

В Японии одни из строгих миграционных законов в мире, однако японские власти также намерены привлекать больше «иностранных талантов», открывая свои двери для высококвалифицированных работников и предпринимателей, желающих открыть свой бизнес в стране.

Численность иностранцев впервые за три года увеличилась примерно на 289 тыс. человек до 2 993 839 человек в отчетном году. По оценкам, к 2070 году иностранные граждане будут составлять 10% населения страны.

Примечательно, что в 2022 году по префектурам только в Токио наблюдался общий прирост населения из-за большого притока иностранцев в японскую столицу.

По данным Национального института демографических исследований и социального обеспечения, к 2070 году уровень рождаемости в Японии может снизиться до 500 тыс. человек.

По прогнозам, численность населения страны в 2050-х годах может сократиться ниже отметки в 100 млн человек.