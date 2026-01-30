Демографическая зима для вузов: как Турция теряет студентов

Как оказалось, снижение рождаемости, ослабление ценности диплома и рост альтернативного образования все сильнее бьют по системе высшего образования Турции. Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы частные университеты могут столкнуться с волной закрытий и слияний.

Турецкие университеты, прежде всего частные, входят в период структурного кризиса, вызванного долгосрочным демографическим спадом. Как отмечает Daily News, падение рождаемости, продолжающееся с 2014 года, уже сегодня напрямую отражается на наборе студентов. По прогнозам Института статистики Турции (TÜİK), в ближайшие пять лет число детей младшего школьного возраста сократится примерно на 900 тысяч — сигнал о грядущем резком сужении абитуриентской базы.

Данные о вступительных экзаменах (тур.: Yükseköğretim Kurumları Sınavı) за 2025 год подтверждают тревожную тенденцию: средняя заполняемость мест в частных (foundation) университетах упала до 75,8%, а некоторые вузы не смогли набрать даже половины студентов. Учитывая, что более 80% их доходов формируется за счет платы за обучение, финансовые риски стремительно растут.

Директор Университетской исследовательской лаборатории (UNIAR) Энгин Карадаг, заявил, что снижение коэффициента рождаемости в Турции не следует рассматривать как временное колебание.

— Это знаменует начало постоянной демографической зимы. Число студентов, которые достигнут университетского возраста примерно через 18 лет, уже сегодня сокращается, — отметил он.

В целом, эксперты сравнивают ситуацию с феноменом «университетов-зомби», уже знакомым Японии и Южной Корее. Помимо демографии, давление усиливают снижение гарантий трудоустройства после получения диплома, популярность краткосрочных курсов, онлайн-обучения и ранний выход молодежи на рынок труда. Все это указывает на неизбежные трансформации, которые в ближайшее десятилетие могут радикально изменить ландшафт высшего образования в Турции.

Вместе с тем, ранее Совет по высшему образованию Турции (YÖK) опубликовал данные по числу студентов в университетах страны за 2023–2024 учебный год. По информации YÖK, общее количество студентов в турецких вузах превысило семь миллионов человек, из которых около двух миллионов обучаются на программах дистанционного и заочного образования.

Одновременно в Турции объявили о реформе высшего образования. Учебные программы могут полностью соответствовать европейскому образцу.