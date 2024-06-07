Деменцию можно выявить за девять лет до появления первых ее признаков

Медики обнаружили, что деменцию можно выявить за девять лет до появления первых видимых признаков снижения остроты ума и угасания памяти по тому, как меняется активность определенных цепочек в мозге пациента в состоянии бездействия. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Раннее прогнозирование развития деменции является критически важным для разработки терапий, которые предотвратят необратимую потерю большого числа клеток мозга, чья гибель и является причиной развития симптомов деменции. Мы надеемся, что разработанный нами метод наблюдений за работой мозга позволит более точно оценивать вероятность и время развития деменции, - заявил профессор QMUL Чарльз Маршалл, чьи слова приводит пресс-служба британского Лондонского университета королевы Марии (QMUL).

Разработанный медиками подход позволяет заблаговременно выявить деменцию по нарушениям в работе так называемой DMN-сети мозга. Она представляет собой набор из нескольких связанных друг с другом цепочек нейронов в разных отделах мозга, которые активируются в периоды покоя и бездействия.

Ученые обнаружили во время наблюдений за работой мозга восьми десятков жителей Британии, у которых деменция изначально отсутствовала, что функционирование DMN-сети значительно нарушается еще до того, как появляются первые видимые когнитивные нарушения. Эти сбои в работе мозга можно выявить при помощи систем функциональной магнитно-резонансной томографии.

Опираясь на это соображение, ученые разработали систему машинного обучения, которая анализирует данные МРТ и оценивает вероятность развития деменции, а также определяет то, когда появятся первые видимые симптомы болезни. Последующие проверки ее работы показали, что она способна заблаговременно выявить деменцию с 82%-ной вероятностью, а также при этом обнаружить первые признаки ее развития за девять лет до появления видимых симптомов болезни.

Как надеются ученые, разработанные ими подход и алгоритм позволят заблаговременно выявлять деменцию и подбирать оптимальную терапию для каждого пациента, которая максимально замедлит угасание памяти и снижение остроты ума. Это становится особенно актуальным для всех национальных систем здравоохранения с учетом быстрого роста среднего возраста населения планеты, подытожили исследователи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.