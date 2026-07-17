Демаркацию таджикско-кыргызской границы завершат в 2027 году

Таджикистан планирует полностью завершить демаркацию государственной границы с Кыргызстаном в 2027 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе пресс-конференции председатель Госкомитета по земельному управлению и геодезии РТ Ориф Ходжазода сообщил, что проведены полевые обследования на участке протяжённостью 416 километров. В настоящее время выполнены инженерные работы на 300 км, что составляет 90% всего объема.

Спикер отметил, что полностью завершить демаркацию государственной границы с Кыргызстаном планируется в 2027 году.

Он добавил, что ведется активная работа с узбекской стороной. В рамках межправительственных рабочих групп по вопросам демаркации государственной границы с начала года проведено семь встреч делегаций Таджикистана и Узбекистана.

Общая протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 1008,14 км. Таджикистан и Кыргызстан подписали договор о государственной границе 13 марта 2025 года в Бишкеке.

31 марта 2025 года в городе Худжанде главы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали соглашение о точке стыка границ трех республик и протокол об обмене ратификационными грамотами договора о союзничестве. Подписание Худжандской декларации заложило прочную основу для добрососедских отношений и взаимопонимания между странами региона.

Ранее сообщалось, что первые пограничные столбы установили на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.