Первые пограничные столбы устанавливают на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

В рамках очередного этапа работ по демаркации государственной границы представители Кыргызстана и Таджикистана сегодня совместно приступили к установке первых пограничных столбов на участке, начинающемся от точки стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает Kazinform со ссылкой на Кабар .

Общая протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 1008,14 км, при этом общая протяженность периметра участков земель с нейтральным статусом составляет 14,07 км.

Полное завершение процесса делимитации государственной границы, начатого в декабре 2002 года, стало историческим достижением, открывшим новую страницу в отношениях между двумя соседними государствами. Данный результат был обеспечен благодаря политической мудрости, взаимному доверию и твердой приверженности президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона принципам добрососедства, взаимного уважения, равноправия и учета законных интересов обеих сторон.

Отмечается, что 13 марта в городе Бишкек главы двух государств подписали Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе, создавший прочную международно-правовую основу для дальнейшего укрепления доверия, обеспечения долгосрочной стабильности и устойчивого развития приграничных территорий.

Во исполнение поручений глав государств были сформированы демаркационные рабочие группы правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Совместной кыргызско-таджикской демаркационной комиссии, которые приступили к практической реализации комплекса демаркационных мероприятий.

Работы осуществляются в атмосфере конструктивного взаимодействия, взаимопонимания и высокой ответственности сторон. С начала демаркационного процесса проведены совместные полевые обследования линии Государственной границы общей протяженностью около 416,01 км, определены предварительные координаты и места установки 1627 пограничных знаков (1954 пограничных столба) с обозначением их деревянными и металлическими колышками в пределах Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области КР сопредельных с городами Исфара и Конибодом, районов Бободжона Гафурова, Джаббора Расулова, Спитамен и Деваштич Согдийской области Таджикистана.

14 июля этого года в рамках очередного этапа демаркационных работ представители двух государств совместно установили четыре пограничных столба на участке, начинающемся от точки стыка государственных границ Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Данный практический шаг является наглядным подтверждением последовательной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия сторон в духе взаимного доверия, партнерства и добрососедства.

Стороны исходят из того, что окончательное международно-правовое оформление и надлежащее обозначение Государственной границы служат важнейшим фактором укрепления региональной безопасности, обеспечения устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий, расширения взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего углубления отношений дружбы между братскими народами Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее сообщалось о том, что на границе Казахстана и Кыргызстана завершена реконструкция пункта пропуска.