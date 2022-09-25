Дело в росте: жительница Костаная ведет необычный экопроект

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Старые открытки, конверты, бирки и другую бумажную продукцию сегодня можно не просто выбросить в мусорное ведро, а вырастить из него красивый цветок. Эколог почти с 20-летним стажем в прошлом и мастер по ручному литью в настоящем Жанна Божатова рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как из макулатуры сделать полезную и экологичную продукцию.

- Жанна, честно говоря, для нашего региона, да и для Казахстана в целом – это довольно редкий и необычный вид деятельности. Расскажите, как вы пришли к такой идее - заняться ручным литьем бумаги?

- Вообще, все это случилось неожиданно для меня и моих близких. Я по профессии эколог и 16 лет проработала в экологическом проектировании. В какой-то момент почувствовала состояние выгорания. Я начала искать что-то другое, где я могла бы реализовать себя. Найти свое дело. При этом я не хотела бросать экологию и работать именно в этом направлении.

В итоге я остановилась на ручном литье бумаги. В 2019 году стала пробовать себя в этом деле. Тогда это было больше хобби, а не основной вид деятельности. Просто мне это было по душе. Нравился процесс, радовала экологическая составляющая проекта.

Как и многие, начинала смотреть обучающие ролики в YouTube. Но там только азы. И когда ты понимаешь, что этих знаний мало - тут уже приходит осознание, что необходимо проходить обучение. Что я и сделала.

Я начала искать бумагоделов-профессионалов, покупать их курсы и изучать сам процесс, составы, что и как можно применить. И стала выводить свой рецепт изготовления более экологичной бумаги. Сейчас я не использую никакого клея, никаких химических составов. Только бумагу. И хочется сказать, что это уже переросло из простого хобби в любимую работу.

- Расскажите, что собой представляет литье бумаги? Какова технология изготовления?

- В нашей жизни очень много бумажного мусора. Это, к примеру, использованная офисная бумага, упаковки от чая, коробки конфет. Да, почти в каждой сфере отходов бумажной продукции очень много. И все это можно не просто выкидывать в мусор, как мы привыкли это делать, а перерабатывать и давать им вторую жизнь. При этом я акцентирую внимание именно на изготовлении так называемой живой, «растущей бумаги».

Ручное литье бумаги - это кропотливая, можно сказать, ювелирная работа. Почти вся бумажная продукция поддается переработке. Не перерабатывается только ламинированная бумага, фотографии, обои и чеки.

Что собой представляет процесс ручного литья бумаги? Все начинается с ручного измельчения. Это можно сделать и шредером. Затем бумага замачивается до двух и более часов в воде. Здесь она распускается на волокна. С помощью специального оборудования - колотушки Холландера – мы получаем кашицу, которая называется пульпой.

Следующий этап - уже формирование самой бумаги. С помощью специальной рамочки с сеткой набирается пульпа. Далее бумагу на этой сетчатой рамочке необходимо выложить на тканевую подложку, убрать рамочку и сушить. Вот так, слоем на слой через тканевую подложку мы собираем бумагу и потом она прессуется. Затем - вывешивается для сушки.

- Сколько уходит на весь процесс времени?

- В среднем, я могу отлить в течение дня около 20 листов бумаги. Но когда заказы большие, к работе подключается моя сестра.

Вот, к примеру, недавно из Астаны от фирмы брендовой детской одежды поступил заказ на изготовление бирок. Мы решили изготовить растущие бирки.

То есть, если человек, купивший одежду, бирку выкинул, она прорастет цветами. При изготовлении такой бумаги мы добавляем в нее семена растений. Это и есть наш секрет растущей бумаги.

- Жанна, расскажите подробнее про растущую бумагу?

- Этап отлития бумаги такой же, как я рассказывала. Только сюда уже добавляются семена. Мы используем семена однолетних растений. Сейчас, к слову, такая растущая бумага уже пользуется большим спросом, чем обычная литая.

- Клиенты, которые обращаются за заказом, в курсе, что из приобретаемой ими бумажной продукции можно вырастить что-то?

- Да, вы знаете, сегодня благодаря социальным сетям можно рассказывать о своей деятельности. Из них люди узнают, заказывают такой экологичный товар.

- Какую продукцию изготавливаете из такой литой бумаги?

- Мы делаем абсолютно все. Это открытки, сертификаты, бирки, визитки, конверты и многое другое. Мы стараемся экологизировать весь процесс. Для меня важно производить новую бумагу из ставшей ненужной, замыкая, тем самым, цикл ее потребления. Моя цель - не создавать из мусора новый мусор, а чтобы в итоге бумага просто исчезала. В данном случае прорастала растением или цветком.

- Как развивался ваш бизнес?

- Первые годы, если честно, соцсети я толком не вела. Забывала порой выкладывать посты, фото. И только с недавних пор, как начала вести Инстаграм, рассказывать о своей деятельности, о технологии производства, стала все это показывать - люди стали писать, интересоваться продукцией, появились заказы.

Признаться, пока тема экологичности не так популярна у нас в Костанае. Хочется отметить, что аналогичный вид деятельности с «растущей» бумагой мы пока не встречали.

- Жанна, вы начинали с мастерской на дому. Сегодня у вас уже свой небольшой уголок литья бумаги. Какие у вас планы?

- Я люблю свое дело. Клиенты есть. Поэтому намерена расширяться, закупать оборудование дополнительное и, возможно, обучать помощников. Это прекрасная альтернатива обычной бумаге. Продукт уникальный и, без сомнения, спрос будет только расти!

Благодарю Вас за беседу, Жанна! Успехов в интересном деле!