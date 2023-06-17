Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК в праве подачи апелляции по делу Стати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«В декабре 2013 года Стокгольмский арбитраж Международной торговой палаты вынес решение против Республики Казахстан. ​Республика дважды пыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. ​Стати, в рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 г. был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк. ​Необходимо отметить, что Нацбанком через Брюссельский суд наложено ограничение на взыскание указанных средств в Швеции, по которому ожидается решение в июле т.г.», - сообщили в пресс-службе Минюста.

По даным ведомства, 16 января 2023 г. Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство.

​14 июня 2023 г. Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции.

«​Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену решения», - заявили в Минюсте.