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Дело Стати: сможет ли Казахстан взыскать полную сумму

29 Декабря 2021 13:40
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Дело Стати: сможет ли Казахстан взыскать полную сумму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев поделился мнением касательно иска Казахстана против бизнесменов Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан не будет платить те деньги, которые требует Стати. Этот ущерб можно рассчитывать по-разному. Если говорить о прямых расходах на юристов (это первый блок, который можно рассчитать), можно рассчитать репутационные издержки. Третье – Национальный банк может предъявить претензии о потере, об упущенной выгоде, в то время, как средства были размещены на специальном исковом счете (заморожены были), в это время фонды не работали так, как могли бы. Эту разницу тоже нужно высчитывать по определенной формуле, в принципе тоже можно предъявить», - сказал Марат Бекетаев на брифинге в СЦК.

По его словам, здесь важнее даже не попытка взыскать обязательные максимальные суммы.

«Стати сам проживает в Молдове, имущество у него по многим другим судебным процессам уже заморожено основное. У него много кредиторов, его преступная деятельность продолжается не один год, и не только Казахстан сейчас предъявляет претензии к Стати. В перспективе, полную сумму скорее всего взыскать не получится. Важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами выявлять таких мошенников, сопротивляться таким агрессивным действиям», - отметил министр.

«Когда этот сигнал в целом на международном фондовом и инвестиционном рынках основные игроки получат, они будут понимать, что Казахстан развивается, как и его правовая система. Соответственно, инвестировать в Казахстан можно и нужно», - заключил глава Минюста.


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#Минюст   #Судебный процесс  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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