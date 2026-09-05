Дело школьника, который убил мать и ранил бабушку, прекращено в Актобе

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесено судебное постановление по делу несовершеннолетнего.

— Освободить подсудимого от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 99, частью 3 статьи 24 и пунктом 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Уголовного кодекса РК назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Меру безопасности в виде помещения в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, оставить без изменения. Расходы на проведение судебных экспертиз в размере 1,1 миллиона тенге отнести за счет государства, — сообщил судья Алтынбек Сабыров.

Согласно материалам дела, у школьника ухудшилась успеваемость, между ним и матерью возникали конфликты. Не выдержав замечаний матери, подросток взял нож на кухне и несколько раз ударил ее. Он также ранил бабушку, которая пыталась его остановить.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, подростку был поставлен диагноз «параноидная шизофрения». В настоящее время он проходит лечение в областном центре психического здоровья.

Напомним, на момент совершения преступления школьнику было 16 лет. Он воспитывался в полной семье и характеризовался как подросток из благополучной семьи.