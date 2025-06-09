Дело Шерзата: трансляцию суда смотрели из 42 стран

По данным пресс-службы, трансляции проходили с 10 апреля по 5 июня и вызвали широкий общественный резонанс.

• Проведено 36 прямых эфиров — более 80 часов вещания;

• Трансляции ретранслировались более чем 30 медиаресурсами;

• Обеспечен открытый и прозрачный доступ к судебному процессу — эфиры были доступны всем желающим;

• Более 1 миллиона просмотров набрали трансляции на официальном YouTube-канале Верховного суда с устойчивой тенденцией к росту;

• Основная часть зрителей — пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (37,1%), однако присутствовали даже подростки 13–17 лет (1,5%);

• Гендерный состав: 58,3% — женщины, 41,7% — мужчины;

• Эфиры смотрели пользователи из 42 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Германию, США, Великобританию, Японию, Италию, Китай, Иран и другие.

ТОП-5 стран по числу просмотров:

1. Казахстан — 87%

2. Узбекистан — 5,3%

3. Кыргызстан — 1,4%

4. Германия — 0,6%

5. США — 0,3%

Напомним, 5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым по делу Шерзата Полата.