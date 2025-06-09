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    16:18, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: трансляцию суда смотрели из 42 стран

    Верховный суд РК подвел итоги онлайн-трансляций по делу Шерзата Полата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Начались прения сторон по делу Шерзата Болата
    Фото: кадр из видео

    По данным пресс-службы, трансляции проходили с 10 апреля по 5 июня и вызвали широкий общественный резонанс.

    • Проведено 36 прямых эфиров — более 80 часов вещания;

    • Трансляции ретранслировались более чем 30 медиаресурсами;

    • Обеспечен открытый и прозрачный доступ к судебному процессу — эфиры были доступны всем желающим;

    • Более 1 миллиона просмотров набрали трансляции на официальном YouTube-канале Верховного суда с устойчивой тенденцией к росту;

    • Основная часть зрителей — пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (37,1%), однако присутствовали даже подростки 13–17 лет (1,5%);

    • Гендерный состав: 58,3% — женщины, 41,7% — мужчины;

    • Эфиры смотрели пользователи из 42 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Германию, США, Великобританию, Японию, Италию, Китай, Иран и другие.

    ТОП-5 стран по числу просмотров:

    1. Казахстан — 87%

    2. Узбекистан — 5,3%

    3. Кыргызстан — 1,4%

    4. Германия — 0,6%

    5. США — 0,3%

    Напомним, 5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым по делу Шерзата Полата.

    Теги:
    Дело Шерзата Болата Общество Суды
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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