Дело против Джулиана Ассанжа прекращено

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал в американском суде вину в разглашении военных секретов, после чего, согласно достигнутым ранее с властями США договоренностям, был освобожден. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Заседание проходило в федеральном окружном суде Северных Марианских островов (территория США) на острове Сайпан в Тихом океане, куда Ассанж прибыл из Лондона.

После признания вины в сговоре с целью получения и разглашения секретных сведений о национальной обороне судья Рамона Манглона заявила, что будет «справедливым и разумным» зачесть в качестве срока наказания 62 месяца, которые Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима «Белмарш», оспаривая экстрадицию в США.

Более серьезные обвинения, которые грозили длительным тюремным сроком, с Ассанжа были сняты.

- Вы сможете выйти из зала суда свободным человеком, — сказала судья по окончании заседания.

Дело против Ассанжа прекращено, американские власти также отозвали свой запрос об экстрадиции.

Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» в понедельник, после чего вылетел на частном самолете сначала в Бангкок, а оттуда — на Северные Марианские острова.

Американские прокуроры попросили судью на Сайпане провести слушания и вынести приговор сразу после признания вины Ассанжем.

Островная территория для сделки была выбрана не случайно — как говорилось в судебных документах, Ассанж не хотел признавать вину на континенте, кроме того, остров Сайпан находится относительно недалеко (3200 км) от Австралии, куда теперь отправился основатель WikiLeaks.

Ассанж не сделал заявлений для прессы и после заседания вылетел в австралийскую столицу Канберру.