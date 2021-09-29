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Дело популярного Insta-блогера прокомментировали в полиции Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Сентября 2021, 21:43
Дело популярного Insta-блогера прокомментировали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов рассказал, как продвигается расследование дела в отношении популярного блогера Алии Байтугаевой, известной как super.mamasita, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер во время прямого эфира в своем Instagram заявил, что дело находится в следственном управлении.

«В отношении Алии Байтугаевой мера пресечения не избиралась. Все в процессе расследования. Проводятся соответствующие проверки фактов сбора средств у граждан. Скоро эти проверки закончатся, и мы перейдем на другой этап расследования. Решение по уголовному делу в настоящее время не принято», - сказал Абдрахманов.

Ранее на известного блогера super.mamasita пожаловались пользователи социальных сетей. По словам Рустама Абдрахманова, женщина посредством страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих слушателей. Первые заявления от граждан в департамент полиции города стали поступать 23 июля.


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