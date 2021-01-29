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Дело по строительству модульной больницы в Шымкенте расследует Антикоррупционная служба

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Января 2021, 13:10
Дело по строительству модульной больницы в Шымкенте расследует Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Мурат Ахметов сообщил о расследовании дел по строительству модульной больницы в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что Антикоррупционной службой Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве ковидного госпиталя.

«По модульным больницам у нас в агентстве имеется два дела. Не только в Алматы расследуется , но и в городе Шымкенте. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончанию будут приняты окончательные процессуальные решения. Суммы это первоначальные, только установочные, находятся на рассмотрении у экспертов. Госэкспертиза проводится по ПСД, поэтому окончательную сумму по результатам расследования мы вам доведем», - сказал Мурат Ахметов журналистам в кулуарах коллегии Антикоррупционной службы.

По его словам, стоимость каждой из больниц составляет 5,5 млрд тенге.

«Хищение будет доказываться. Сейчас идут процессуальные действия, подозреваемых нет», - отметил глава первого департамента агентства.

Он также отметил, что виновность лиц будет устанавливаться в ходе расследования.

«Подозреваемый будет установлен по результатам добытых доказательств. По фактам неправомерного завышения проводятся экспертизы - при проектно-сметной документации и в ходе строительства. Строительные экспертизы назначены. Все полностью проверяется. От проводимых экспертиз зависит срок. Самое долгое месяц-два. В рамках расследуемого дела для объективности рассматриваются все участники данного факта. По результатам проведенных товароведческих, строительных, государственной экспертиз будем устанавливать лиц», - сообщил М. Ахметов.



Коррупция   Здравоохранение   Другие государственные органы   Шымкент   Общество  
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