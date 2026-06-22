Дело по факту приставания к 8-летней школьнице вернули на дорасследование в Шымкенте

Апелляционная коллегия отменила ранее вынесенный приговор и направила материалы на дополнительное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе рассмотрения жалобы представитель прокуратуры заявил, что орган досудебного расследования и суд первой инстанции дали ненадлежащую правовую оценку обстоятельствам дела.

Рассмотрев доводы сторон, судебная коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вернула материалы дела на стадию следствия.

Напомним, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал 56-летнего подсудимого виновным по статье 121-1 УК РК («Приставание сексуального характера к лицу, не достигшему 16-летнего возраста») и назначил ему штраф в размере 50 МРП.

Потерпевшая сторона не согласилась с переквалификацией обвинения, указывая, что изначально дело расследовалось по статье 124 УК РК («Развратные действия в отношении заведомо малолетнего»), предусматривающей лишение свободы.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Шымкента. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина пытался увести третьеклассницу в свою квартиру.