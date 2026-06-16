Пристававшему к восьмилетней школьнице мужчине назначили штраф в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в приставании сексуального характера к восьмилетней девочке, передает агентство Kazinform.

Суд признал его виновным, однако из-за предусмотренных законом ограничений не назначил наказание в виде лишения свободы. Мужчине назначен штраф.

Информация об инциденте, произошедшем 28 апреля этого года в подъезде одной из многоэтажек Шымкента, распространилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как мужчина выводит ребенка из лифта на третьем этаже, обнимает, целует и трогает ее, пытаясь увести девочку в сторону своей квартиры.

Как рассказала мать пострадавшей, девочке удалось вырваться, но мужчина преследовал ее по лестнице до девятого этажа.

— Дочь бежала до самой крыши, но дверь оказалась заперта. Мужчина преследовал ее до тех пор, пока происходящее не заметили жильцы дома и не прогнали его. Если он действительно ничего не видит, как утверждает сторона защиты, смог бы он так преследовать ребенка? — задается вопросом женщина.

О случившемся мать узнала в тот же день от соседки. Поскольку телефон девочки был сломан, женщина связалась с ребенком по видеосвязи через жильцов дома. Девочка рассказала, что мужчина с третьего этажа пытался завести ее к себе домой. Мать велела дочери запереть дверь и никуда не выходить из квартиры до ее приезда. Вернувшись с работы, женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения и сразу обратилась в полицию.

— Прибывшие сотрудники вызвали психолога. Дочь была очень напугана и отказывалась разговаривать с мужчинами. Она говорила: «Я хочу поговорить с женщиной, которая меня поймет», — вспоминает мать.

Из-за пережитой психологической травмы семье пришлось сменить место жительства. По словам матери, ее дочь до сих пор пугается любого шума и постоянно спрашивает, не вернулся ли тот мужчина. Сейчас ребенок находится у бабушки, так как матери необходимо работать, чтобы содержать троих детей.

Позиция суда: почему арест оказался невозможен

Как сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, дело рассматривалось в виде уголовного проступка в закрытом режиме. Подсудимому было предъявлено обвинение по статье «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-го возраста».

— Вина подсудимого Н. доказана видеозаписью момента совершения уголовного правонарушения, заключением судебно-психиатрической экспертизы, а также другими материалами дела, — пояснили в суде.

Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы, общественные работы либо арест. Однако суд столкнулся с законодательными ограничениями:

в соответствии с частью 7 статьи 42 УК РК, исправительные работы не назначаются лицам, не имеющим постоянной работы;

согласно части 3 статьи 43 УК РК, к общественным работам не привлекаются лица с инвалидностью II группы;

в соответствии с частью 1-1 статьи 467 УК РК, применение ареста (помимо статей за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью) приостановлено до 1 января 2027 года.

В суде также сообщили, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства.

— Суд учел чистосердечное раскаяние и наличие инвалидности II группы у подсудимого. Поскольку другие виды наказания, предусмотренные статьей, по которой подсудимый признан виновным, не подлежали назначению, суд, применив часть 4 статьи 55 УК РК, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 МРП (в 2026 году 216 250 тенге), — отметили в суде.

После оглашения приговора подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Мать девочки категорически не согласна с вынесенным решением суда. По ее словам, на стадии следствия и во время депонирования показаний ребенка дело расследовалось по статье 124 УК РК (Развратные действия в отношении заведомо малолетней), предполагающей реальный тюремный срок. О переквалификации обвинения на статью 121-1 УК РК она узнала незадолго до судебного заседания.

— Когда проводилось депонирование показаний, были одни судья, прокурор, адвокаты и психолог. На судебном заседании уже участвовали другие люди. О том, что состоится суд, мне сообщили примерно за 15 минут до его начала. У меня есть этому подтверждения. Во время судебного процесса мне практически не дали высказаться. В итоге мужчине назначили штраф и отпустили. Я считаю это несправедливым, — заявила мать пострадавшей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

— Стороны вправе обжаловать его, — подчеркнули в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Потерпевшая сторона намерена воспользоваться этим правом и обратиться в апелляционную инстанцию.

Ранее в Караганде мужчина напал на ребенка на детской площадке. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.