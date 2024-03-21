Дело о сети «элитных эскортниц» поступило в суд Алматы

В суд Алматы поступило дело подозреваемой в организации сети «элитных эскортниц» и незаконном хранении наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 26 февраля главной транспортной прокуратурой уголовное дело в отношении Мырзахметовой А.А. направлено в суд Ауэзовского района Алматы по статье 296 части 4 (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере), статье 309 части 2 пунктам 1, 2 (Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) УК РК, — сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры РК.

Летом прошлого года МВД выявило закрытые аккаунты в социальных сетях, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и «эскорт-сопровождение» только для состоятельных мужчин. Сообщалось, что организатором и администратором данных соцсетей была 25-летняя блогерша.