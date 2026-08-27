Дело о гибели Улданы Мырзуан: суд допросил бывшего председателя ОСИ

В суде продолжается рассмотрение дела о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Начался допрос Гульжаухар Ахметовой — бывшего доверенного лица кондоминиума, занимавшей должность до подсудимой Сауле Жубаниязовой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жильцы сообщали о трещинах

В ходе допроса Ахметова рассказала об обращениях собственников квартир, техническом состоянии дома и ремонтах, которые проводились в разные годы.

По ее словам, жильцы пользовались двумя чатами: в одном публиковалась официальная информация и финансовые отчеты, второй был предназначен для общения соседей.

Прокурор спросил свидетельницу о жалобах на состояние здания. Ахметова вспомнила обращение владельца квартиры № 29, после которого в 2017 году проводилось техническое обследование.

Кроме того, о трещинах сообщали владельцы квартир № 36, № 40 и № 45. В одной из квартир повреждение, по словам свидетельницы, было также на полу.

— 36-я квартира жаловалась, потому что по стене пошла трещина. 40-я квартира говорила, что у них по стене и по полу пошла трещина, 45-я квартира тоже. Это было при приеме дома, в 2005 или 2006 году, задолго до меня, — сообщила Ахметова.

Что сделали с трещинами

По словам свидетельницы, после обращений на место приезжали представители акимата. Жильцам объясняли появление трещин усадкой кирпичного дома.

Ахметова также рассказала, что во время ремонта кровли обнаружили трещины, после чего для их устранения привлекли промышленных альпинистов.

— Когда я приняла работу, мы делали ремонт кровли и увидели эти трещины, мы их ремонтировали. Я сказала альпинистам пройти по торцу дома, потому что там была жалоба, — рассказала она.

По словам Ахметовой, ремонт оплачивался преимущественно из средств ОСИ, без отдельных целевых сборов с жильцов. Также она сообщила, что оплачивала работу промышленных альпинистов, обследовавших дом.

Ранее в суде выступил сотрудник ДЧС Аян Кемпиров, участвовавший в спасательных работах на месте обрушения.