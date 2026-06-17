Дело об убийстве Айгуль Сайлыбаевой: в МВД РК рассказали новые подробности

В пресс-службе Министерства внутренних дел РК прокомментировали дело об убийстве бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Управлением полиции города Талдыкоргана области Жетысу в отношении указанных лиц (подозреваемых — прим. ред.) в запросе расследуется уголовное дело по части 2 ст. 110 УК (истязание). В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» с последующим объявлением в международный розыск, — говорится в ответе на официальный запрос агентства.

В пресс-службе МВД также уточнили, что истязание в отношении Айгуль Сайлыбаевой было также совершено и на территории Талдыкоргана, поскольку ранее семья проживала в этом городе.

Иная информация о ходе расследования по уголовному делу разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

В ноябре 2025 года стало известно, что МВД Казахстана начало расследование по факту истязания Айгуль Сайлыбаевой.

Ранее старший прокурор города Дармштадт Германии сообщил агентству, что задержаний по делу Айгуль Сайлыбаевой не было, следственные мероприятия продолжаются. Адвокат Жанна Уразбахова также подтвердила, что подозреваемые Александр и Наталья Донцовы еще не задержаны.

Напомним, что правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства. Как сообщало Министерство иностранных дел Германии, решением суда свекровь погибшей Наталья Донцова была признана подозреваемой, в связи с чем в Германии и других европейских странах был выдан ордер на ее арест.

Бывшая судья Сарыаркинского районного суда Астаны Айгуль Сайлыбаева пропала в Германии летом 2024 года. Позже стало известно, что тело пропавшей казахстанки нашли недалеко от города Бенсхайма. Позднее появилась информация, что материалы уголовного дела об убийстве Айгуль Сайлыбаевой планируется передать российской стороне. По данным СМИ, Наталья Донцова проживает в Москве. Там же находится ее сын Александр Донцов, работающий в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

В марте 2026 года Александр Донцов публично отверг обвинения в причастности к убийству своей супруги Айгуль Сайлыбаевой.