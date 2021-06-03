Дело об убийстве Дениса Тена: осужденную вернули в колонию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаеву вернули в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 17 января 2019 года Ж. Толыбаева была осуждена к 4 годам лишения свободы (срок наказания исчислялся с 21 июля 2018 года – c момента ее задержания).

В декабре 2019 года осужденная, отбыв установленный законом 1/3 срока лишения свободы, обратилась в суд с ходатайством «о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

Постановлением Илийского районного суда от 6 января 2020 года, с учетом положительной характеристики с места отбывания наказания (1-ая положительная степень поведения, активное участие в социальной жизни Учреждения), мнения прокурора (просил удовлетворить ходатайство осужденной) ходатайство было удовлетворено, с заменой оставшегося срока лишения свободы на ограничение свободы.

В январе 2021 года потерпевшей стороной на данное постановление принесена частная жалоба (просили отменить замену неотбытой части) в Алматинский областной суд, с восстановлением срока на подачу жалобы.

Постановлением судебной коллегии от 19 марта 2021 года, постановление Илийского районного суда от 6 января 2020 года отменено, частная жалоба потерпевшей и её представителей удовлетворена.

«Апелляционной инстанцией установлено, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей. Осужденную Ж.Толыбаеву вернули в Учреждение ЛА-155/4 для дальнейшего отбытия наказания», - отметили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Денис Тен погиб от ножевого ранения в возрасте 25 лет 19 июля 2018 года в Алматы. Подробности нападения на можно узнать здесь .