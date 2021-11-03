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    12:30, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дело об изнасиловании школьницы из Сарыагаша прокомментировал глава МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы из Сарыагаша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, заявление зарегистрировано.

    «Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин. Заявление зарегистрировано. Мы обязаны проверить. В отношении потерпевший проводится ряд медицинских экспертиз. По результатам этой проверки будет принято решение», - заключил министр.

    Напомним, жительница Сарыагашского района Туркестанской области заявила в полицию о том, что ее дочь изнасиловали 17 мужчин.

    Теги:
    Туркестанская область Происшествия Правоохранительные органы
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