Дело об изнасиловании школьницы из Сарыагаша прокомментировал глава МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы из Сарыагаша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, заявление зарегистрировано.

«Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин. Заявление зарегистрировано. Мы обязаны проверить. В отношении потерпевший проводится ряд медицинских экспертиз. По результатам этой проверки будет принято решение», - заключил министр.

Напомним, жительница Сарыагашского района Туркестанской области заявила в полицию о том, что ее дочь изнасиловали 17 мужчин.