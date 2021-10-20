Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы поступило уголовное дело о жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В СМУС города Алматы поступило уголовное дело по обвинению гражданина Т. в совершении изнасилования, а также убийства с особой жестокостью. Данное дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку касается половой неприкосновенности. На предварительном слушании с подсудимым будет разрешен вопрос рассмотрения дела либо с участием присяжных заседателей, либо судьей единолично», - сообщили в пресс-службе горсуда.

Напомним, 20 марта 2021 года в полицию поступило заявление по факту исчезновения 19-летней Аяжан Едиловой. Позже в департаменте полиции сообщили, что девушка была убита. Подозреваемым оказался 28-летний житель Туркестанской области. Его задержали в квартире. При виде сотрудников полиции, подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помешали.

Из показаний подозреваемого, достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта. С целью сокрытия своих преступных следов, он расчленил тело девушки. Успел некоторые части тела вывести за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены.

Аяжан училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты. В тот день она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им.

По данным полиции, Аяжан Едилова с подозреваемым познакомилась в соцсетях 16 марта. 19 марта они встретились в квартире подозреваемого. Между ними произошла ссора, в результате которой была убита Аяжан.